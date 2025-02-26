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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Дело об убийстве Фарион: суд продлил содержание под стражей Зинченко до 24 апреля

Киев  •  УНН

 • 7751 просмотра

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Вячеславу Зинченко, обвиняемому в убийстве языковеда Ирины Фарион, продлили меру пресечения до 24 апреля 2025 года. Следующие судебные заседания назначены на 10 и 13 марта.

Обвиняемому в убийстве языковеда Ирины Фарион Вячеславу Зинченко суд продлил меру пресечения в виде содержания под стражей до 24 апреля 2025 года, передает корреспондент УНН.

Детали

«У обвиняемого Зинченко 4 марта 2025 года завершается срок действия меры пресечения в виде содержания под стражей, в то же время уголовное производство находится на стадии исследования доказательств, завершить судебное разбирательство до этой даты невозможно по объективным причинам, учитывая объем материалов, подлежащих исследованию. Поэтому мною оформлено ходатайство о продлении действия меры пресечения в виде содержания под стражей», - отметил прокурор.

По решению суда содержание под стражей продлено до 24 апреля 2024 года.

Следующие заседания суда должны состояться 10 и 13 марта.

Напомним 

Ранее УНН сообщал, что 26 февраля в Шевченковском райсуде Львова началось заседание по делу об убийстве украинского языковеда Ирины Фарион, на котором исследовали письменные доказательства. По требованию судей, прямую трансляцию заседания прекратили.

Алина Волянская

Алина Волянская

Криминал и ЧП
irina-farionИрина Фарион
lvovЛьвов

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