Дело об убийстве Фарион: суд продлил содержание под стражей Зинченко до 24 апреля
Киев • УНН
Вячеславу Зинченко, обвиняемому в убийстве языковеда Ирины Фарион, продлили меру пресечения до 24 апреля 2025 года. Следующие судебные заседания назначены на 10 и 13 марта.
Обвиняемому в убийстве языковеда Ирины Фарион Вячеславу Зинченко суд продлил меру пресечения в виде содержания под стражей до 24 апреля 2025 года, передает корреспондент УНН.
Детали
«У обвиняемого Зинченко 4 марта 2025 года завершается срок действия меры пресечения в виде содержания под стражей, в то же время уголовное производство находится на стадии исследования доказательств, завершить судебное разбирательство до этой даты невозможно по объективным причинам, учитывая объем материалов, подлежащих исследованию. Поэтому мною оформлено ходатайство о продлении действия меры пресечения в виде содержания под стражей», - отметил прокурор.
По решению суда содержание под стражей продлено до 24 апреля 2024 года.
Следующие заседания суда должны состояться 10 и 13 марта.
Напомним
Ранее УНН сообщал, что 26 февраля в Шевченковском райсуде Львова началось заседание по делу об убийстве украинского языковеда Ирины Фарион, на котором исследовали письменные доказательства. По требованию судей, прямую трансляцию заседания прекратили.