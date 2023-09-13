Верховний Суд повернув садибу Терещенків територіальній громаді Києва

Цитата

“Сьогодні Верховний Суд України повернув будинок Терещенків на бульварі Шевченка територіальній громаді Києва. Верховний Суд скасував рішення судів першої та апеляційної інстанції та задовольнив вимогу прокурора про повернення будинку”, - йдеться у повідомлені.

Крім того, Верховний Суд постановив окрему ухвалу, у якій закликав Київську міську раду дотримуватися законодавства про охорону культурної спадщини та усунути порушення, які були допущені раніше.

Доповнення

Зазначається, що садиба Терещенків є пам’яткою архітектури місцевого значення і була побудована у 1874-1875 роках за проєктом архітектора В. Краузе у стилі неоготика.

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