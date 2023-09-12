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Києво-Печерська лавра: під контроль заповідника повернули вже 13 об'єктів

Києво-Печерська лавра: під контроль заповідника повернули вже 13 об'єктів

Київ • УНН

 • 428769 перегляди

КИЇВ. 12 вересня. УНН. Комісія Національного заповідника «Києво-Печерська лавра» повернула під контроль держави два корпуси на території Нижньої лаври. Раніше в них розташовувалася Київська духовна академія та семінарія УПЦ (МП), повідомляє Міністерство культури та інформаційної політики, передає УНН.

Цитата

“Комісія Національного заповідника «Києво-Печерська лавра» повернула у державне користування 63-й та 64-й корпуси на території Нижньої лаври. Там розташовувалася Київська духовна академія та семінарія УПЦ (МП)”, - йдеться у повідомлені.

Також зазначається, що наразі під контролем держави вже 13 об'єктів із близько 40 повноцінних споруд, якими користувався монастир. В користування УПЦ (МП) всього було передано 79 об'єктів, серед яких є також і підпірні стінки, замощення, МАФи.

Нагадаємо

29 березня 2023 року заповідник розірвав договір про безоплатне користування майном зі Свято-Успенською Києво-Печерською Лаврою. Розірвання договору в односторонньому порядку передбачено умовами, вказаними у ньому.

24 квітня Господарський суд міста Києва задовольнив заяву національного заповідника "Києво-Печерська Лавра", у якій той просив заборонити УПЦ перешкоджати роботі комісії Мінкульту на території Києво-Печерської Лаври до закінчення судового розгляду позову про усунення перешкод у користуванні майном заповідника. УПЦ було подано апеляційну скаргу, але 5 липня Північний апеляційний господарський суд відхилив її, зазначив Мінкульт.

Комісія Мінкульту по 5 червня вела роботу з інвентаризації та приймання майна Києво-Печерської Лаври. Після цього УПЦ повинна була протягом 3 робочих днів повернути майно заповідника у Лаврі, але у триденний строк, як повідомив Мінкульт, УПЦ не передала ключі до всіх 79-ти об'єктів держмайна в Лаврі.

З 4 липня до Києво-Печерської Лаври працює комісія заповідника для опечатування вивільнених корпусів.

9 серпня Господарський суд Києва визнав законним розірвання договору, укладеного між монастирем УПЦ та заповідником "Києво-Печерська Лавра".

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