Киево-Печерская лавра: под контроль заповедника вернули уже 13 объектов

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“Комиссия Национального заповедника «Киево-Печерская лавра» вернула в государственное пользование 63-й и 64-й корпуса на территории Нижней лавры. Там располагалась Киевская духовная академия и семинария УПЦ (МП)”, - говорится в сообщении.

Также отмечается, что сейчас под контролем государства уже 13 объектов из около 40 полноценных сооружений, которыми пользовался монастырь. В пользование УПЦ (МП) всего было передано 79 объектов, среди которых есть также и подпорные стенки, замощение, МАФы.

Напомним

29 марта 2023 года заповедник расторг договор о безвозмездном пользовании имуществом со Свято-Успенской Киево-Печерской Лаврой. Расторжение договора в одностороннем порядке предусмотрено условиями, указанными в нем.

24 апреля Хозяйственный суд города Киева удовлетворил заявление национального заповедника "Киево-Печерская Лавра", в котором тот просил запретить УПЦ препятствовать работе комиссии Минкульта на территории Киево-Печерской Лавры до окончания судебного рассмотрения иска об устранении препятствий в пользовании имуществом заповедника. УПЦ была подана апелляционная жалоба, но 5 июля Северный апелляционный хозяйственный суд отклонил ее, отметил Минкульт.

Комиссия Минкульта по 5 июня вела работу по инвентаризации и приемке имущества Киево-Печерской Лавры. После этого УПЦ должна была в течение 3 рабочих дней вернуть имущество заповедника в Лавре, но в трехдневный срок, как сообщил Минкульт, УПЦ не передала ключи ко всем 79-ти объектам госимущества в Лавре.

С 4 июля в Киево-Печерской Лавре работает комиссия заповедника для опечатывания освобожденных корпусов.

9 августа Хозяйственный суд Киева признал законным расторжение договора, заключённого между монастырём УПЦ и заповедником "Киево-Печерская Лавра".