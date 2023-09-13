Верховный Суд вернул усадьбу Терещенко территориальной общине Киева

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“Сегодня Верховный Суд Украины вернул дом Терещенко на бульваре Шевченко территориальной общине Киева. Верховный Суд отменил решения судов первой и апелляционной инстанции и удовлетворил требование прокурора о возвращении дома”, - говорится в сообщении.

Кроме того, Верховный Суд постановил отдельное постановление, в котором призвал Киевский городской совет соблюдать законодательство об охране культурного наследия и устранить нарушения, которые были допущены ранее.

Дополнение

Отмечается, что усадьба Терещенко является памятником архитектуры местного значения и была построена в 1874-1875 годах по проекту архитектора В. Краузе в стиле неоготика.

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