В Киеве суд вернул часть Садьбы Терещенко в коммунальную собственность
Киев • УНН
Прокуратура через суд аннулировала право собственности частного предприятия на 158 кв. м флигеля садьбы Терещенко. Ранее городу уже вернули основную часть садьбы площадью 1134 кв. м.
Хозяйственный суд Киева отменил государственную регистрацию права собственности на часть усадьбы Терещенков и вернул её в собственность территориальной громады столицы. Об этом сообщает Киевская городская прокуратура, пишет УНН.
Прокуратура через суд отменила право собственности частного предприятия на часть флигеля усадьбы Терещенков – жемчужины киевской архитектуры
Деали
По иску Киевской городской прокуратуры в интересах Киевского совета Хозяйственный суд Киева отменил регистрацию права собственности за частным предприятием и вернул территориальной громаде Киева помещение площадью 158 кв. м, расположенное во флигеле усадьбы Терещенков.
Дополнение
Ранее Большая Палата Верховного суда удовлетворила иск столичной прокуратуры о возвращении из частной собственности особняка усадьбы Терещенков и другой части помещений флигеля по бульвару Тараса Шевченко общей площадью 1134 кв.м. В настоящее время эта недвижимость зарегистрирована за территориальной громадой столицы.
Здания усадьбы, являющиеся памятником культурного наследия, не подлежали отчуждению из коммунальной собственности в соответствии с Законом Украины "О временном запрете приватизации памятников культурного наследия". Несмотря на это, в течение 2006-2008 годов было заключено несколько договоров, на основании которых усадьба и флигель перешли в частную собственность.
Владелец за 19 лет так и не провел реставрацию памятника, не предпринял эффективных мер по сохранению усадьбы, что привело к её аварийному состоянию и разрушению.
Таким образом, Киевская городская прокуратура в судах последовательно требовала возвращения жемчужины киевской архитектуры - памятника культурного наследия - усадьбы Терещенков в собственность территориальной громады Киева.
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