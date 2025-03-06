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В Киеве суд вернул часть Садьбы Терещенко в коммунальную собственность

Киев • УНН

 • 24782 просмотра

Прокуратура через суд аннулировала право собственности частного предприятия на 158 кв. м флигеля садьбы Терещенко. Ранее городу уже вернули основную часть садьбы площадью 1134 кв. м.

В Киеве суд вернул часть Садьбы Терещенко в коммунальную собственность

Хозяйственный суд Киева  отменил государственную регистрацию права собственности на часть усадьбы Терещенков и вернул её в собственность территориальной громады столицы. Об этом сообщает Киевская городская прокуратура, пишет УНН.

Прокуратура через суд отменила право собственности частного предприятия на часть флигеля усадьбы Терещенков – жемчужины киевской архитектуры

- говорится в сообщении.

Деали

По иску Киевской городской прокуратуры в интересах Киевского совета Хозяйственный суд Киева отменил регистрацию права собственности за частным предприятием и вернул территориальной громаде Киева помещение площадью 158 кв. м, расположенное во флигеле усадьбы Терещенков.

Дополнение

Ранее Большая Палата Верховного суда удовлетворила иск столичной прокуратуры о возвращении из частной собственности особняка усадьбы Терещенков и другой части помещений флигеля по бульвару Тараса Шевченко общей площадью 1134 кв.м. В настоящее время эта недвижимость зарегистрирована за территориальной громадой столицы.

Здания усадьбы, являющиеся памятником культурного наследия, не подлежали отчуждению из коммунальной собственности в соответствии с Законом Украины "О временном запрете приватизации памятников культурного наследия". Несмотря на это, в течение 2006-2008 годов было заключено несколько договоров, на основании которых усадьба и флигель перешли в частную собственность.

Владелец за 19 лет так и не провел реставрацию памятника, не предпринял эффективных мер по сохранению усадьбы, что привело к её аварийному состоянию и разрушению.

Таким образом, Киевская городская прокуратура в судах последовательно требовала возвращения жемчужины киевской архитектуры - памятника культурного наследия - усадьбы Терещенков в собственность территориальной громады Киева.

- добавили в прокуратуре.

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