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На Київщині сталась пожежа у житловому будинку: двоє постраждалих

На Київщині сталась пожежа у житловому будинку: двоє постраждалих

Київ • УНН

 • 16564 перегляди

В однокімнатній квартирі в Михайлівській-Рубежівці Київської області сталася пожежа, внаслідок якої було евакуйовано 13 осіб, у тому числі 5 дітей, а двоє людей отруїлися чадним газом.

У селищі Михайлівська-Рубежівка Київської області сталась пожежа в однокімнатній квартирі житлового будинку, рятувальники евакуювали 13 людей, зокрема 5 дітей.  Двоє людей отруїлися чадним газом. Про це УНН повідомляє із посиланням на ДСНС. 

Деталі  

Як повідомляється, у селищі Михайлівська-Рубежівка виникло загорання в однокімнатній квартирі на 3 поверсі житлового будинку. 

Через сильне задимлення та небезпеку для мешканців рятувальники сходовою клітиною та з допомогою автодрабини евакуювали 13 людей, з них – 5 діти.

У двох потерпілих діагноз "отруєння чадним газом", їх передано медикам. 

Причина пожежі встановлюється.

На Чернігівщині під час пожежі загинула жінка: дитина травмована01.05.24, 11:55 • 15529 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

СуспільствоКримінал та НП
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