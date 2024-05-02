На Київщині сталась пожежа у житловому будинку: двоє постраждалих
Київ • УНН
В однокімнатній квартирі в Михайлівській-Рубежівці Київської області сталася пожежа, внаслідок якої було евакуйовано 13 осіб, у тому числі 5 дітей, а двоє людей отруїлися чадним газом.
У селищі Михайлівська-Рубежівка Київської області сталась пожежа в однокімнатній квартирі житлового будинку, рятувальники евакуювали 13 людей, зокрема 5 дітей. Двоє людей отруїлися чадним газом. Про це УНН повідомляє із посиланням на ДСНС.
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Як повідомляється, у селищі Михайлівська-Рубежівка виникло загорання в однокімнатній квартирі на 3 поверсі житлового будинку.
Через сильне задимлення та небезпеку для мешканців рятувальники сходовою клітиною та з допомогою автодрабини евакуювали 13 людей, з них – 5 діти.
У двох потерпілих діагноз "отруєння чадним газом", їх передано медикам.
Причина пожежі встановлюється.
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