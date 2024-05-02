На Киевщине произошел пожар в жилом доме: двое пострадавших

В поселке Михайловская-Рубежовка Киевской области произошел пожар в однокомнатной квартире жилого дома, спасатели эвакуировали 13 человек, в том числе 5 детей. Два человека отравились угарным газом. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ГСЧС.

Детали

Как сообщается, в поселке Михайловская-Рубежовка возникло возгорание в однокомнатной квартире на 3 этаже жилого дома.

Из-за сильного задымления и опасности для жителей спасатели по лестничной клетке и с помощью автолестницы эвакуировали 13 человек, из них - 5 детей.

У двух пострадавших диагноз "отравление угарным газом", они переданы медикам.

Причина пожара устанавливается.

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