На Черниговщине во время пожара погибла женщина: ребенок травмирован

Сегодня ночью в Нежине на Черниговщине загорелся двухквартирный жилой дом. Во время пожара погибла мать, ребенок с ожогами госпитализирован в больницу. Об этом сообщает ГСЧС Украины, пишет УНН.

Во время локализации пожара пожарные спасли 5-летнего мальчика, ребенок с ожогами госпитализирован в больницу, - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что 27-летняя мать малыша погибла.

Напомним

84 человека, в том числе 20 детей, были эвакуированы из задымленной многоэтажки в Вышгороде Киевской области из-за горящей шины на 18-м этаже.