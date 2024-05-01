На Черниговщине во время пожара погибла женщина: ребенок травмирован

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В Нежине Черниговской области во время пожара, вспыхнувшего в двухквартирном доме, погибла женщина, ее ребенок был госпитализирован с ожогами.
"Время пришло": Блинкен призвал Израиль и ХАМАС продвигаться вперед по соглашению о прекращении огня
Госсекретарь США Энтони Блинкен во время своего визита в Израиль настаивал на заключении соглашения о прекращении огня между Израилем и ХАМАС, заявив, что "время пришло" для заключения сделки по освобождению заложников и приостановке почти семимесячной войны в Газе.
Удар рф КАБами по Харьковщине: в ВМС уточнили данные о пострадавших
Два человека погибли и трое получили ранения в результате удара рф, предварительно, двумя управляемыми авиабомбами по поселку Золочев Харьковской области.
В этом году увеличилось количество пожаров в экосистемах - ГСЧС
В этом году наблюдается увеличение количества пожаров в экосистемах - зафиксировано более 11,5 тыс. таких пожаров, в результате которых погибли 4 и травмированы 5 человек.
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52 семьи ветеранов получат 26 миллионов гривен грантов от государства на открытие или развитие собственного бизнеса.
В парламенте Грузии происходят столкновения во время рассмотрения закона "об иноагентах"
Во время рассмотрения противоречивого "закона об иностранных агентах" в грузинском парламенте произошли столкновения.
Оборонный кластер Brave1 предоставил разработчикам уже 186 грантов на 3,2 млн долларов
Оборонный кластер Brave1 предоставил 186 грантов на общую сумму 3,2 миллиона долларов США украинским разработчикам, на платформе зарегистрировано более 1600 разработок, из которых 60 кодифицированы по стандартам НАТО.
Датский производитель известного препарата для похудения инвестирует 200 млн долларов в стартапы по квантовым вычислениям
Novo Holdings планирует инвестировать около 200 миллионов долларов в стартапы по квантовым вычислениям, особенно те, что сосредоточены на медико-биологических науках в Скандинавии, чтобы использовать потенциал технологии для ускорения разработки лекарств.
В случае своего избрания Трамп обещает «специального прокурора» для преследования Байдена
Трамп обещает назначить специального прокурора для расследования "многочисленных преступлений" Байдена, если он победит на президентских выборах 2024 года.
Anonymous выступают в поддержку протестующих в Грузии и угрожают обнародовать данные чиновников
Международная хакерская группа Anonymous выразила поддержку протестующим в Грузии против закона об "иностранных агентах", угрожая обнародовать базы данных чиновников, если власти продолжат нападения на демонстрантов.