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На Київщині через палаючу покришку евакуювали із задимленого під’їзду 84 людини, з них – 20 дітей

На Київщині через палаючу покришку евакуювали із задимленого під’їзду 84 людини, з них – 20 дітей

Київ • УНН

 • 15715 перегляди

84 людини, в тому числі 20 дітей, були евакуйовані із задимленої багатоповерхівки у Вишгороді Київської області через палаючу шину на 18-му поверсі.

У місті Вишгород Київської області в багатоповерхівці загорілась автомобільна покришка, рятувальники евакуювали із задимленого під’їзду 84 людини, з них – 20 дітей. Про це УНН повідомляє із посиланням на ДСНС Київщини. 

Деталі

Інцидент стався ввечері 30 квітня в одній із багатоповерхівок міста Вишгород. 

За даними ДСНС, на 18-му поверсі 22-х поверхового будинку горіла автомобільна покришка. Через це  виникло сильне задимлення сходової клітини з 10 по 22 поверхи.

Рятувальники евакуювали 84 людини, з них 20 дітей. 

До гасіння пожежі залучалося 12 одиниць техніки та 43 рятувальники ДСНС, а також 2 одиниці техніки та 5 осіб особового складу Загону швидкого реагування.

Причина пожежі встановлюється, додали в ДСНС. 

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Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

СуспільствоКримінал та НП
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