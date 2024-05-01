На Київщині через палаючу покришку евакуювали із задимленого під’їзду 84 людини, з них – 20 дітей
Київ • УНН
84 людини, в тому числі 20 дітей, були евакуйовані із задимленої багатоповерхівки у Вишгороді Київської області через палаючу шину на 18-му поверсі.
У місті Вишгород Київської області в багатоповерхівці загорілась автомобільна покришка, рятувальники евакуювали із задимленого під’їзду 84 людини, з них – 20 дітей. Про це УНН повідомляє із посиланням на ДСНС Київщини.
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Інцидент стався ввечері 30 квітня в одній із багатоповерхівок міста Вишгород.
За даними ДСНС, на 18-му поверсі 22-х поверхового будинку горіла автомобільна покришка. Через це виникло сильне задимлення сходової клітини з 10 по 22 поверхи.
Рятувальники евакуювали 84 людини, з них 20 дітей.
До гасіння пожежі залучалося 12 одиниць техніки та 43 рятувальники ДСНС, а також 2 одиниці техніки та 5 осіб особового складу Загону швидкого реагування.
Причина пожежі встановлюється, додали в ДСНС.
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