На Киевщине из-за горящей покрышки эвакуировали из задымленного подъезда 84 человека, из них - 20 детей

В городе Вышгород Киевской области в многоэтажке загорелась автомобильная покрышка, спасатели эвакуировали из задымленного подъезда 84 человека, из них - 20 детей. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ГСЧС Киевской области.

Детали

Инцидент произошел вечером 30 апреля в одной из многоэтажек города Вышгород.

По данным ГСЧС, на 18-м этаже 22-х этажного дома горела автомобильная покрышка. Из-за этого возникло сильное задымление лестничной клетки с 10 по 22 этажи.

Спасатели эвакуировали 84 человека, из них 20 детей.

К тушению пожара привлекалось 12 единиц техники и 43 спасателя ГСЧС, а также 2 единицы техники и 5 человек личного состава Отряда быстрого реагирования.

Причина пожара устанавливается, добавили в ГСЧС.

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