В нескольких регионах Украины заметили странную вспышку в небе

Этой ночью жители нескольких регионов Украины заметили странную вспышку в небе. В сети появилось видео, как неизвестный объект летит к земле и вспыхивает ярким синим светом. Об этом пишет УНН.

Детали

Пользователи соцсетей говорят, что вспышку в небе видели жители Харьковской, Сумской, Полтавской и Запорожской областей. В сети предполагают, что это был метеор, как это было в прошлом году.

Напомним

Государственное космическое агентство сообщило, что вспышка над Киевской областью, которая произошла вечером 19 апреля 2023 года, скорее всего вызвана метеоритом из потока Лирид