Держкосмос: спалах над Києвом швидше за все був через падіння метеориту з потоку Лірид
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. Державне космічне агенство повідомило, що спалах над Київщиною, який стався ввечері 19 квітня, швидше за все спричинив метеорит з потоку Лірид, пише УНН.
Цитата
"Найбільш ймовірно спалах було спричинено падінням метеориту з потоку Лірид", - ідеться у повідомленні ДКА.
Деталі
Повідомлення про можливий схід з орбіти космічного апарату США «RHESSI», як вказано, не підтверджуються.
"Цей КА досі перебуває на орбіті, а район його можливого падіння знаходиться за межами України. За розрахунками центру космічних спостережень, очікується, що супутник припинить існування сьогодні – 20.04.2023 о 15:58:21 за київським часом (12:58:21 UTC)", - додали у ДКА.
Нагадаємо
Напередодні ввечері жителі Києва бачили сяйво в небі.
У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що, за їх попередньою інформацією, спалахи над містом Київ пов’язані із падінням супутника або метеорита.
NASA заперечило інформацію про те, що спалах в небі над Києвом був спричинений падінням супутника.
У Головному центрі спеціального контролю ДКА вказали, що в Україні напередодні ввечері зафіксували "високоенергетичну акустичну подію", і що це, імовірно, пов'язано зі входом космічного тіла в щільні шари атмосфери.
Довідково
Щороку у квітні Земля проходить через шлейф комети Тетчер, яка залишає метеорний потік Ліриди.
Ліриди — це дуже швидкі і яскраві метеори, які спричиняє шлейф комети Тетчер. Ліриди не залишають довгих палаючих слідів, коли проносяться через атмосферу Землі, їхня ознака — яскраві спалахи, або так звані «вогненні кулі».
Метеорний потік Ліриди — один з найдавніших, що відомі людству. Його ще спостерігали китайці у 687 році до н. е. Свою назву потік Ліриди отримав від сузір'я Ліри, з якого нібито падає метеоритний дощ.
У шлейф комети Тетчер, яка залишає метеоритний потік Ліриди, Земля потрапила 15 квітня 2023 року. Вийде з нього наша планета 29 квітня. Пік зорепада припадає на 21 квітня.
Схожий випадок відбувся у лютому цього року. Вночі над північною Францією впав метеор, який згорів в атмосфері. Метрове небесне тіло під час вибуху освітило небо над країною, що зафіксували камери спостереження та очевидці.