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Госкосмос: вспышка над Киевом скорее всего была из-за падения метеорита из потока Лирид

Госкосмос: вспышка над Киевом скорее всего была из-за падения метеорита из потока Лирид

Киев • УНН

 • 791927 просмотра

КИЕВ. 20 апреля. УНН. Государственное космическое агентство сообщило, что вспышка над Киевской областью, которая произошла вечером 19 апреля, скорее всего вызвана метеоритом из потока Лирид, пишет УНН.

Цитата

"Наиболее вероятно вспышка была вызвана падением метеорита из потока Лирид", - говорится в сообщении ГКА.

Детали

Сообщения о возможном сходе с орбиты космического аппарата США «RHESSI», как указано, не подтверждаются.

"Этот КА до сих пор находится на орбите, а район его возможного падения находится за пределами Украины. По расчетам центра космических наблюдений, ожидается, что спутник прекратит существование сегодня – 20.04.2023 в 15:58:21 по киевскому времени (12:58:21 UTC)", - добавили в ГКА.

Напомним

Накануне вечером жители Киева видели сияние в небе.

В Воздушных силах ВСУ сообщили, что, по их предварительной информации, вспышки над городом Киев связаны с падением спутника или метеорита.

NASA отрицало информацию о том, что вспышка в небе над Киевом была вызвана падением спутника.

В Главном центре специального контроля ГКА указали, что в Украине накануне вечером зафиксировали "высокоэнергетическое акустическое событие", и что это, вероятно, связано с входом космического тела в плотные слои атмосферы.

Справочно

Каждый год в апреле Земля проходит через шлейф кометы Тэтчер, которая покидает метеорный поток Лириды.

Лириды — это очень быстрые и яркие метеоры, которые вызывает шлейф кометы Тэтчер. Лириды не оставляют длинных горящих следов, когда проносятся через атмосферу Земли, их признак — яркие вспышки, или так называемые «огненные шары».

Метеорный поток Лириды — один из древнейших, известных человечеству. Его еще наблюдали китайцы в 687 году до н. э. Свое название поток Лириды получил от созвездия Лиры, с которого якобы падает метеоритный дождь.

В шлейф кометы Тэтчер, которая покидает метеоритный поток Лириды, Земля попала 15 апреля 2023 года. Выйдет из него наша планета 29 апреля. Пик звездопада приходится на 21 апреля.

Похожий случай произошел в феврале этого года. Ночью над северной Францией упал метеор, который сгорел в атмосфере. Метровое небесное тело во время взрыва осветило небо над страной, что зафиксировали камеры наблюдения и очевидцы.

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