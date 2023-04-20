Госкосмос: вспышка над Киевом скорее всего была из-за падения метеорита из потока Лирид

Цитата

"Наиболее вероятно вспышка была вызвана падением метеорита из потока Лирид", - говорится в сообщении ГКА.

Детали

Сообщения о возможном сходе с орбиты космического аппарата США «RHESSI», как указано, не подтверждаются.

"Этот КА до сих пор находится на орбите, а район его возможного падения находится за пределами Украины. По расчетам центра космических наблюдений, ожидается, что спутник прекратит существование сегодня – 20.04.2023 в 15:58:21 по киевскому времени (12:58:21 UTC)", - добавили в ГКА.

Напомним

Накануне вечером жители Киева видели сияние в небе.

В Воздушных силах ВСУ сообщили, что, по их предварительной информации, вспышки над городом Киев связаны с падением спутника или метеорита.

NASA отрицало информацию о том, что вспышка в небе над Киевом была вызвана падением спутника.

В Главном центре специального контроля ГКА указали, что в Украине накануне вечером зафиксировали "высокоэнергетическое акустическое событие", и что это, вероятно, связано с входом космического тела в плотные слои атмосферы.

Справочно

Каждый год в апреле Земля проходит через шлейф кометы Тэтчер, которая покидает метеорный поток Лириды.

Лириды — это очень быстрые и яркие метеоры, которые вызывает шлейф кометы Тэтчер. Лириды не оставляют длинных горящих следов, когда проносятся через атмосферу Земли, их признак — яркие вспышки, или так называемые «огненные шары».

Метеорный поток Лириды — один из древнейших, известных человечеству. Его еще наблюдали китайцы в 687 году до н. э. Свое название поток Лириды получил от созвездия Лиры, с которого якобы падает метеоритный дождь.

В шлейф кометы Тэтчер, которая покидает метеоритный поток Лириды, Земля попала 15 апреля 2023 года. Выйдет из него наша планета 29 апреля. Пик звездопада приходится на 21 апреля.

Похожий случай произошел в феврале этого года. Ночью над северной Францией упал метеор, который сгорел в атмосфере. Метровое небесное тело во время взрыва осветило небо над страной, что зафиксировали камеры наблюдения и очевидцы.