Госкосмос: вспышка над Киевом скорее всего была из-за падения метеорита из потока Лирид
Киев • УНН
КИЕВ. 20 апреля. УНН. Государственное космическое агентство сообщило, что вспышка над Киевской областью, которая произошла вечером 19 апреля, скорее всего вызвана метеоритом из потока Лирид, пишет УНН.
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"Наиболее вероятно вспышка была вызвана падением метеорита из потока Лирид", - говорится в сообщении ГКА.
Детали
Сообщения о возможном сходе с орбиты космического аппарата США «RHESSI», как указано, не подтверждаются.
"Этот КА до сих пор находится на орбите, а район его возможного падения находится за пределами Украины. По расчетам центра космических наблюдений, ожидается, что спутник прекратит существование сегодня – 20.04.2023 в 15:58:21 по киевскому времени (12:58:21 UTC)", - добавили в ГКА.
Напомним
Накануне вечером жители Киева видели сияние в небе.
В Воздушных силах ВСУ сообщили, что, по их предварительной информации, вспышки над городом Киев связаны с падением спутника или метеорита.
NASA отрицало информацию о том, что вспышка в небе над Киевом была вызвана падением спутника.
В Главном центре специального контроля ГКА указали, что в Украине накануне вечером зафиксировали "высокоэнергетическое акустическое событие", и что это, вероятно, связано с входом космического тела в плотные слои атмосферы.
Справочно
Каждый год в апреле Земля проходит через шлейф кометы Тэтчер, которая покидает метеорный поток Лириды.
Лириды — это очень быстрые и яркие метеоры, которые вызывает шлейф кометы Тэтчер. Лириды не оставляют длинных горящих следов, когда проносятся через атмосферу Земли, их признак — яркие вспышки, или так называемые «огненные шары».
Метеорный поток Лириды — один из древнейших, известных человечеству. Его еще наблюдали китайцы в 687 году до н. э. Свое название поток Лириды получил от созвездия Лиры, с которого якобы падает метеоритный дождь.
В шлейф кометы Тэтчер, которая покидает метеоритный поток Лириды, Земля попала 15 апреля 2023 года. Выйдет из него наша планета 29 апреля. Пик звездопада приходится на 21 апреля.
Похожий случай произошел в феврале этого года. Ночью над северной Францией упал метеор, который сгорел в атмосфере. Метровое небесное тело во время взрыва осветило небо над страной, что зафиксировали камеры наблюдения и очевидцы.