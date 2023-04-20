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"Високоенергетична акустична подія": спеціалісти пояснили спалах у небі над Києвом

"Високоенергетична акустична подія": спеціалісти пояснили спалах у небі над Києвом

Київ • УНН

 • 2038988 перегляди

КИЇВ. 20 квітня. УНН. В Україні напередодні ввечері зафіксували "високоенергетичну акустичну подію". Це, імовірно, пов'язано зі входом космічного тіла в щільні шари атмосфери. Про це заявили в Головному центрі спеціального контролю ДКА, пише УНН.

Цитата

"19 квітня 2023 року о 21:57 за київським часом інфразвуковими засобами ГЦСК на території України зареєстрована високоенергетична акустична подія. Подія, ймовірно, пов'язана із входом космічного тіла в щільні шари атмосфери, інформація уточнюється", - зазначили у центрі.

Як повідомляється, розрахункове місце епіцентру вибуху знаходиться в Київській області.

Нагадаємо

Напередодні ввечері жителі Києва бачили сяйво в небі.

У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що, за їх попередньою інформацією, спалахи над містом Київ пов’язані із падінням супутника або метеорита.

NASA заперечило інформацію про те, що спалах в небі над Києвом був спричинений падінням супутника.

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