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NASA: спалах в небі над Києвом не був спричинений падінням супутника

NASA: спалах в небі над Києвом не був спричинений падінням супутника

Київ • УНН

 • 859711 перегляди

КИЇВ. 20 квітня. УНН. NASA заперечило інформацію про те, що спалах в небі над Києвом був спричинений падінням супутника. Про це пише BBC, передає УНН.

Деталі

Як зазначає BBC, NASA стверджує, що спалах над Києвом не був спричинений падінням його супутника.

"Супутник все ще перебував на орбіті в той час, коли спостерігали спалах [в небі над Києвом - Ред.]", - зазначила Роб Маргетта з Управління комунікацій NASA.

Раніше цього тижня космічне агентство США оголосило, що знятий з експлуатації супутник вагою 300 кг увійде в атмосферу в середу.

Як повідомляло NASA, космічний супутник "RHESSI", який використовувався для спостереження за сонячними спалахами, був запущений на низьку навколоземну орбіту в 2002 році і виведений з експлуатації в 2018 році.

"NASA і Міністерство оборони США продовжують стежити за супутником "RHESSI", - додав Роб Маргетта.

Нагадаємо

У КМВА заявили, що світіння в Києві є результатом падіння на Землю супутника NASA.

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