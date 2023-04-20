NASA: спалах в небі над Києвом не був спричинений падінням супутника
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. NASA заперечило інформацію про те, що спалах в небі над Києвом був спричинений падінням супутника. Про це пише BBC, передає УНН.
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Як зазначає BBC, NASA стверджує, що спалах над Києвом не був спричинений падінням його супутника.
"Супутник все ще перебував на орбіті в той час, коли спостерігали спалах [в небі над Києвом - Ред.]", - зазначила Роб Маргетта з Управління комунікацій NASA.
Раніше цього тижня космічне агентство США оголосило, що знятий з експлуатації супутник вагою 300 кг увійде в атмосферу в середу.
Як повідомляло NASA, космічний супутник "RHESSI", який використовувався для спостереження за сонячними спалахами, був запущений на низьку навколоземну орбіту в 2002 році і виведений з експлуатації в 2018 році.
"NASA і Міністерство оборони США продовжують стежити за супутником "RHESSI", - додав Роб Маргетта.
Нагадаємо
У КМВА заявили, що світіння в Києві є результатом падіння на Землю супутника NASA.