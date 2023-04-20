NASA: вспышка в небе над Киевом не была вызвана падением спутника
Киев • УНН
КИЕВ. 20 апреля. УНН. NASA опровергло информацию о том, что вспышка в небе над Киевом была вызвана падением спутника. Об этом пишет BBC, передает УНН.
Детали
Как отмечает BBC, NASA утверждает, что вспышка над Киевом не была вызвана падением его спутника.
"Спутник все еще находился на орбите в то время, когда наблюдали вспышку [в небе над Киевом - Ред.]", - отметила Роб Маргетта из Управления коммуникаций NASA.
Ранее на этой неделе космическое агентство США объявило, что снятый с эксплуатации спутник весом 300 кг войдет в атмосферу в среду.
Как сообщало NASA, космический спутник "RHESSI", который использовался для наблюдения за солнечными вспышками, был запущен на низкую околоземную орбиту в 2002 году и выведен из эксплуатации в 2018 году.
"NASA и Министерство обороны США продолжают следить за спутником "RHESSI", - добавил Роб Маргетта.
Напомним
В КГВА заявили, что свечение в Киеве является результатом падения на Землю спутника NASA.