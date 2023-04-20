NASA: вспышка в небе над Киевом не была вызвана падением спутника

Детали

Как отмечает BBC, NASA утверждает, что вспышка над Киевом не была вызвана падением его спутника.

"Спутник все еще находился на орбите в то время, когда наблюдали вспышку [в небе над Киевом - Ред.]", - отметила Роб Маргетта из Управления коммуникаций NASA.

Ранее на этой неделе космическое агентство США объявило, что снятый с эксплуатации спутник весом 300 кг войдет в атмосферу в среду.

Как сообщало NASA, космический спутник "RHESSI", который использовался для наблюдения за солнечными вспышками, был запущен на низкую околоземную орбиту в 2002 году и выведен из эксплуатации в 2018 году.

"NASA и Министерство обороны США продолжают следить за спутником "RHESSI", - добавил Роб Маргетта.

Напомним

В КГВА заявили, что свечение в Киеве является результатом падения на Землю спутника NASA.