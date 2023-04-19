КМВА: Світіння в Києві - результат падіння на Землю супутника NASA
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. Світіння в небі, яке спостерігали мешканці Києва є результатом падіння на Землю космічного супутника NASA. Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко, передає УНН.
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"Близько 22:00 години 19 квітня у межах Києва у небі спостерігалося яскраве світіння повітряного об’єкту. За попередньою інформацією, це явище стало результатом падіння на Землю космічного супутника NASA", - зазначив Попко.
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У КМВА також додали, що повітряна тривога була оголошена, аби уникнути жертв від падінь на землю уламків. ППО при цьому не працювала.
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