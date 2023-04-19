КГВА: Свечение в Киеве - результат падения на Землю спутника NASA

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"Около 22:00 часов 19 апреля в пределах Киева в небе наблюдалось яркое свечение воздушного объекта. По предварительной информации, это явление стало результатом падения на Землю космического спутника NASA", - отметил Попко.

Детали

В КМВА также добавили, что воздушная тревога была объявлена, чтобы избежать жертв от падений на землю обломков. ПВО при этом не работала.

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