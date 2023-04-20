"Высокоэнергетическое акустическое событие": специалисты объяснили вспышку в небе над Киевом

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"19 апреля 2023 года в 21:57 по киевскому времени инфразвуковыми средствами ГЦСК на территории Украины зарегистрировано высокоэнергетическое акустическое событие. Событие, вероятно, связано с входом космического тела в плотные слои атмосферы, информация уточняется", - отметили в центре.

Как сообщается, расчетное место эпицентра взрыва находится в Киевской области.

Напомним

Накануне вечером жители Киева видели сияние в небе.

В Воздушных силах ВСУ сообщили, что, по их предварительной информации, вспышки над городом Киев связаны с падением спутника или метеорита.

NASA отрицало информацию о том, что вспышка в небе над Киевом была вызвана падением спутника.