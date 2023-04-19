Повітряні Сили збили десять "шахедів" на південно-східному напрямку
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. Повітряні Сили ЗСУ збили десять "шахедів" на південно-східному напрямку. Про це пише УНН з посиланням на Telegram Повітряних Сил ЗСУ.
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"Цієї ночі противник знову атакує ударними дронами та керованими авіабомбами. Підрозділами зенітних ракетних військ повітряного командування "Схід" знищено 10 із 11 «Shahed-136/131", - йдеться у повідомленні.
Додамо
Також у Повітряних Силах додали, що за їх попередньою інформацією спалахи на містом Київ близько 22.30 пов’язані із падінням супутника, або метеорита. Проте дані ще уточнюються. Як зазначили в Повітряних Силах, на даний час загрози застосування противником засобів повітряного нападу на цьому напрямку немає.
Нагадаємо
У КМВА заявили, що світіння в Києві є результатом падіння на Землю супутника NASA.