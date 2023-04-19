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Повітряні Сили збили десять "шахедів" на південно-східному напрямку

Повітряні Сили збили десять "шахедів" на південно-східному напрямку

Київ • УНН

 • 474322 перегляди

КИЇВ. 20 квітня. УНН. Повітряні Сили ЗСУ збили десять "шахедів" на південно-східному напрямку. Про це пише УНН з посиланням на Telegram Повітряних Сил ЗСУ.

Цитата

"Цієї ночі противник знову атакує ударними дронами та керованими авіабомбами. Підрозділами зенітних ракетних військ повітряного командування "Схід" знищено 10 із 11 «Shahed-136/131", - йдеться у повідомленні. 

Додамо

Також у Повітряних Силах додали, що за їх попередньою інформацією спалахи на містом Київ близько 22.30 пов’язані із падінням супутника, або метеорита. Проте дані ще уточнюються. Як зазначили в Повітряних Силах, на даний час загрози застосування противником засобів повітряного нападу на цьому напрямку немає. 

Нагадаємо

У КМВА заявили, що світіння в Києві є результатом падіння на Землю супутника NASA.

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