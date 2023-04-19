Воздушные Силы сбили десять "шахедов" на юго-восточном направлении

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"Этой ночью противник снова атакует ударными дронами и управляемыми авиабомбами. Подразделениями зенитных ракетных войск воздушного командования "Восток" уничтожены 10 из 11 «Shahed-136/131", - говорится в сообщении.

Добавим

Также в Воздушных Силах добавили, что по их предварительной информации вспышки на городом Киев около 22.30 связаны с падением спутника, или метеорита. Однако данные еще уточняются. Как отметили в Воздушных Силах, в настоящее время угрозы применения противником средств воздушного нападения на этом направлении нет.

Напомним

В КГВА заявили, что свечение в Киеве является результатом падения на Землю спутника NASA.