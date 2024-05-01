В декількох регіонах України помітили дивний спалах в небі
Київ • УНН
Спалах у небі бачили жителі Харківщини, Сумщини, Полтавщини та Запоріжжя. У мережі припускають, що це був метеор, як це було минулого року.
Цієї ночі жителі кількох регіонів України помітили дивний спалах в небі. В мережі з'явилось відео, як невідомий об'єкт летить до землі й спалахує яскравим синім світлом. Про це пише УНН.
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Користувачі соцмереж кажуть, що спалах у небі бачили жителі Харківщини, Сумщини, Полтавщини та Запоріжжя. У мережі припускають, що це був метеор, як це було минулого року.
Нагадаємо
Державне космічне агентство повідомило, що спалах над Київщиною, який стався ввечері 19 квітня 2023 року, швидше за все спричинив метеорит з потоку Лірид