На Чернігівщині під час пожежі загинула жінка: дитина травмована
Київ • УНН
У Ніжині Чернігівської області під час пожежі, що спалахнула у двоквартирному будинку, загинула жінка її дитина була госпіталізована з опіками.
Сьогодні вночі у Ніжині на Чернігівщині загорівся двоквартирний житловий будинок. Під час пожежі загинула мати, дитину з опіками госпіталізовано до лікарні. Про це повідомляє ДСНС України, пише УНН.
Під час локалізації пожежі вогнеборці врятували 5-річного хлопчика, дитину з опіками госпіталізовано до лікарні,
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Зазначається, що 27-річна мати малюка загинула.
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