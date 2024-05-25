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У Києві може погіршитись якість повітря: в яких районах і що робити

У Києві може погіршитись якість повітря: в яких районах і що робити

Київ • УНН

 • 37208 перегляди

Через пожежу у Вишгородському районі під Києвом якість повітря може погіршитися в деяких районах, таких як Оболонський та Подільський, якщо напрямок вітру зміниться, тому рекомендується тримати вікна зачиненими та обмежити перебування на свіжому повітрі.

У деяких районах Києва може погіршитись якість повітря через пожежу в області. Про це повідомили у КМДА і порадили тримати вікна зачиненими, передає УНН.

Через пожежу у Вишгородському районі, у разі зміни напрямку вітру, можливе погіршення якості повітря у деяких районах Києва. Зокрема задимлення можливе в Оболонському та Подільському районах

- йдеться у повідомленні.

Фахівці радять дотримуватись порад у разі задимленості:

- Обмежити перебування на відкритому повітрі. Дітям і вагітним жінкам слід відмовитися від тривалих прогулянок;

- Тримати вікна зачиненими. За умови відкриття вікон, завішувати зволоженою тканиною і періодично її змінювати;

- За можливості ввімкнути кондиціонування та очищення повітря;

- Проводити вологе прибирання, поставити ємності з водою, щоб підвищити вологість повітря;

- Збільшити споживання рідини до 2-3 літрів на день для дорослих.

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Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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