Під Києвом сталася масштабна лісова пожежа: у небо піднімаються стовпи диму
Київ • УНН
Біля Вишгорода під Києвом горить ліс і трава, що спричинило гігантський стовп диму, який видно зі столиці, хоча його причина досі невідома.
За Вишгородом, що під Києвом, палає ліс і трава. Причини поки невідомі. Telegram-канали повідомляють про велетенський стовп диму, який здіймається над лісовим масивом, передає УНН.
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"За Вишгородом серйозна пожежа. Повідомляють, що палає ліс і трава. Причини поки невідомі", - пишуть Telegram-канали.
Також повідомляється, що велетенський стовп диму, який здіймається над лісовим масивом, видно в кількох районах столиці.