Под Киевом произошел масштабный лесной пожар: в небо поднимаются столбы дыма

За Вышгородом, что под Киевом, пылает лес и трава. Причины пока неизвестны. Telegram-каналы сообщают об огромном столбе дыма, который поднимается над лесным массивом, передает УНН.

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"За Вышгородом серьезный пожар. Сообщают, что пылает лес и трава. Причины пока неизвестны", - пишут Telegram-каналы.

Также сообщается, что огромный столб дыма, который поднимается над лесным массивом, видно в нескольких районах столицы.