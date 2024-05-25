Под Киевом произошел масштабный лесной пожар: в небо поднимаются столбы дыма
Киев • УНН
Возле Вышгорода под Киевом горит лес и трава, что вызвало гигантский столб дыма, который видно из столицы, хотя его причина до сих пор неизвестна.
За Вышгородом, что под Киевом, пылает лес и трава. Причины пока неизвестны. Telegram-каналы сообщают об огромном столбе дыма, который поднимается над лесным массивом, передает УНН.
Детали
"За Вышгородом серьезный пожар. Сообщают, что пылает лес и трава. Причины пока неизвестны", - пишут Telegram-каналы.
Также сообщается, что огромный столб дыма, который поднимается над лесным массивом, видно в нескольких районах столицы.
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