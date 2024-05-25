В Киеве может ухудшиться качество воздуха: в каких районах и что делать

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Техногенной катастрофы нет: в Одесской ОВА прокомментировали последствия ракетного удара по мясному складу
  •  104497 просмотра

Техногенной катастрофы нет: в Одесской ОВА прокомментировали последствия ракетного удара по мясному складу

Эксклюзив
Инфекционист Голубовская: несмотря на окончание сезона гриппа, наблюдаются тяжелые случаи заболевания у детей
  •  107068 просмотра

Инфекционист Голубовская: несмотря на окончание сезона гриппа, наблюдаются тяжелые случаи заболевания у детей

Эксклюзив
Пожилая женщина, которую долго везли в больницу по разбитой агрофирмами дороге, умерла
24 мая 2024, 16:32  •  131588 просмотра

Пожилая женщина, которую долго везли в больницу по разбитой агрофирмами дороге, умерла

Эксклюзив
"Скорая" едва довезла тяжело больную бабушку в больницу по дороге, которую разрушили своим транспортом две известные аграрные компании (видео)
24 мая 2024, 14:43  •  123044 просмотра

"Скорая" едва довезла тяжело больную бабушку в больницу по дороге, которую разрушили своим транспортом две известные аграрные компании (видео)

Эксклюзив
Вместо того чтобы получить разрешительные документы на проезд, коммерческая структура подала в суд на"«ОПЗ"
24 мая 2024, 10:32  •  123132 просмотра

Вместо того чтобы получить разрешительные документы на проезд, коммерческая структура подала в суд на"«ОПЗ"

Эксклюзив
Конфликт вокруг зернового терминала "Олимпикс" может повысить рисковость Украины для иностранных инвесторов - нардеп
24 мая 2024, 09:00  •  115380 просмотра

Конфликт вокруг зернового терминала "Олимпикс" может повысить рисковость Украины для иностранных инвесторов - нардеп

Эксклюзив
"Дело Сольского": в Госгеокадастре прокомментировали выделение земли АТОвцам
24 мая 2024, 06:48  •  107343 просмотра

"Дело Сольского": в Госгеокадастре прокомментировали выделение земли АТОвцам

Байден, скорее всего, пропустит Саммит мира ради сбора средств на предвыборную кампанию - Bloomberg
24 мая 2024, 06:37  •  101438 просмотра

Байден, скорее всего, пропустит Саммит мира ради сбора средств на предвыборную кампанию - Bloomberg

Эксклюзив
"Полная чушь": В Комитете Совета по нацбезопасности раскритиковали идею Гетманцева разыгрывать бронь от мобилизации в лотерею
24 мая 2024, 06:30  •  97802 просмотра

"Полная чушь": В Комитете Совета по нацбезопасности раскритиковали идею Гетманцева разыгрывать бронь от мобилизации в лотерею

Эксклюзив
Мы открыты к сотрудничеству, но наши оппоненты срывают работу зернового коридора и ставят под угрозу обороноспособность страны - "Одесский припортовый завод"
24 мая 2024, 06:14  •  178762 просмотра

Мы открыты к сотрудничеству, но наши оппоненты срывают работу зернового коридора и ставят под угрозу обороноспособность страны - "Одесский припортовый завод"

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Мы открыты к сотрудничеству, но наши оппоненты срывают работу зернового коридора и ставят под угрозу обороноспособность страны - "Одесский припортовый завод"

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24 мая 2024, 06:00  •  173135 просмотра
Украине как никогда нужны иностранные инвесторы. Достаточно ли мы делаем?

Украине как никогда нужны иностранные инвесторы. Достаточно ли мы делаем?

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Гибель президента Ирана: кем был Раиси и что известно о его преемнике

20 мая 2024, 12:30  •  384387 просмотра

В Киеве может ухудшиться качество воздуха: в каких районах и что делать

Из-за пожара в Вышгородском районе под Киевом качество воздуха может ухудшиться в некоторых районах, таких как Оболонский и Подольский, если направление ветра изменится, поэтому рекомендуется держать окна закрытыми и ограничить пребывание на свежем воздухе.

Общество •   •  19965 просмотра
В Киеве может ухудшиться качество воздуха: в каких районах и что делать

Удар рф по центру Харькова: шесть человек ранены, среди них - 13-летний парень

Шесть человек, в том числе 13-летний мальчик, получили ранения в результате нападения россиян на центральную часть Харькова.

Война •   •  19650 просмотра
Удар рф по центру Харькова: шесть человек ранены, среди них - 13-летний парень

Все сказали - нет: Зеленский о просьбе к Байдену и ЕС ввести санкции против рф перед вторжением

Перед вторжением россии президент Украины Зеленский обратился к США и ЕС с просьбой ввести превентивные санкции против россии, путина и энергетического сектора, но они отказались, что привело к большим человеческим потерям для Украины.

Война •   •  19930 просмотра
Все сказали - нет: Зеленский о просьбе к Байдену и ЕС ввести санкции против рф перед вторжением

Атака рф на Харьков: в прокуратуре показали момент попадания по строительному гипермаркету

Российские авиационные снаряды попали в строительный гипермаркет в Харькове, вызвав масштабный пожар и по меньшей мере 35 жертв, из которых 15 человек до сих пор считаются пропавшими без вести среди более 200 присутствующих в здании.

Общество •   •  18183 просмотра
Атака рф на Харьков: в прокуратуре показали момент попадания по строительному гипермаркету

В Харькове снова прогремел взрыв: предварительно - центральные районы

Взрыв снова прогремел в Харькове. По словам городского головы Терехова, предварительно - центральные районы.

Общество •   •  34403 просмотра
В Харькове снова прогремел взрыв: предварительно - центральные районы

Оккупанты нанесли удар по строительному гипермаркету Харькова авиационным боеприпасом УМБП Д-30 - прокуратура

Российский удар по строительному гипермаркету в Харькове авиационным боеприпасом вызвал масштабный пожар, в результате которого погибли по меньшей мере 2 человека и более 35 получили ранения, многие из которых до сих пор считаются пропавшими без вести.

Война •   •  30701 просмотра
Оккупанты нанесли удар по строительному гипермаркету Харькова авиационным боеприпасом УМБП Д-30 - прокуратура

Если бы у Украины было больше современных систем ПВО и авиации, то российский террор стал бы просто невозможным - Зеленский

Если бы Украина имела более адекватные, современные системы противовоздушной обороны и авиации, российские военно-воздушные силы уже потерпели бы такой же крах, как и их Черноморский флот, а российский террор стал бы просто невозможным.

Война •   •  27760 просмотра
Если бы у Украины было больше современных систем ПВО и авиации, то российский террор стал бы просто невозможным - Зеленский

Удар рф по строительному гипермаркету в Харькове: количество пострадавших возросло до 35

российская атака на строительный гипермаркет в Харькове привела к 35 пострадавшим. По полученной информации, в здании находилось более 200 человек. Сейчас отсутствует связь по меньшей мере с 15 людьми.

Война •   •  25450 просмотра
Удар рф по строительному гипермаркету в Харькове: количество пострадавших возросло до 35

Завтра в Украине отключать свет не планируют

По сообщению "Укрэнерго", завтра в Украине не планируется ограничивать потребление электроэнергии для бытовых и промышленных потребителей в течение суток.

Общество •   •  24276 просмотра
Завтра в Украине отключать свет не планируют

Под Киевом произошел масштабный лесной пожар: в небо поднимаются столбы дыма

Возле Вышгорода под Киевом горит лес и трава, что вызвало гигантский столб дыма, который видно из столицы, хотя его причина до сих пор неизвестна.

Криминал и ЧП •   •  20690 просмотра
Под Киевом произошел масштабный лесной пожар: в небо поднимаются столбы дыма