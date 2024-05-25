В Киеве может ухудшиться качество воздуха: в каких районах и что делать

В некоторых районах Киева может ухудшиться качество воздуха из-за пожара в области. Об этом сообщили в КГГА и посоветовали держать окна закрытыми, передает УНН.

Из-за пожара в Вышгородском районе, в случае изменения направления ветра, возможно ухудшение качества воздуха в некоторых районах Киева. В частности задымление возможно в Оболонском и Подольском районах - говорится в сообщении.

Специалисты советуют придерживаться советов в случае задымленности:

- Ограничить пребывание на открытом воздухе. Детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок;

- Держать окна закрытыми. При условии открытия окон, завешивать увлажненной тканью и периодически ее менять;

- По возможности включить кондиционирование и очистку воздуха;

- Проводить влажную уборку, поставить емкости с водой, чтобы повысить влажность воздуха;

- Увеличить потребление жидкости до 2-3 литров в день для взрослых.

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