У Києві з'явився проспект Повітряних Сил та сквер імені Ґолди Меїр: у столиці перейменували 10 міських об'єктів

У рамках дерусифікації та декомунізації Київська міська рада підтримала перейменування ще десяти міських об'єктів. Про це з посиланням на пресслужбу КМДА, передає УНН.

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За словами заступника міського голови – секретаря Київради Володимира Бондаренка, зміна назв міських об’єктів сприяє тому, що на карті Києва з’являються топоніми, пов’язані саме з історією нашої держави.

Так, у столиці перейменовано та найменовано низку міських об’єктів.

Солом’янський район:

- проспект Повітрофлотський – проспект Повітряних Сил;

- вулиця Білгородська – вулиця Василя Овсієнка.

Деснянський район:

- вулиця Миколи Матеюка – вулиця Василя Іваниса.

Святошинський район:

- вулиця Булгакова – вулиця Вахтанга Кікабідзе;

- бібліотека імені О. Блока – бібліотека імені Гната Юри.

Подільський район:

- провулок Яблочкова – провулок Компанійський;

- безімянному скверу на вулиці Боричів Тік, 17, 19, 21 присвоєно ім’я Ґолди Меїр.

Дарницький район:

- вулиця Чернігівська – вулиця Братів Чибінєєвих.

Печерський район:

- вулиця Павла Скоропадського – Бессарабський проїзд.

Шевченківський район:

- безімянному скверу на вулиці Жилянській присвоєно ім’я Лідії Гончаренко

Нагадаємо

Київська міська рада перейменувала 10 об'єктів міського залізничного транспорту, серед яких один залізничний вокзал, вісім залізничних платформ та залізничний міст через річки Дніпро та Десенка.

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