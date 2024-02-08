В Киеве появился проспект Воздушных Сил и сквер имени Голды Меир: в столице переименовали 10 городских объектов

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Дело по "Львовскому арсеналу" передали в НАБУ - Офис Генпрокурора
  •  101383 просмотра

Дело по "Львовскому арсеналу" передали в НАБУ - Офис Генпрокурора

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Эксперт рассказала, что такое халвинг и влияет ли он на стоимость криптовалюты
  •  110833 просмотра

Эксперт рассказала, что такое халвинг и влияет ли он на стоимость криптовалюты

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В оккупированном Крыму ситуация с экологией сложная, в частности из-за нехватки водных ресурсов - Представительство Президента
  •  113813 просмотра

В оккупированном Крыму ситуация с экологией сложная, в частности из-за нехватки водных ресурсов - Представительство Президента

Эксклюзив
Активного выезда людей из оккупированного Крыма не наблюдается - Представительство Президента в АРК
07.02.24  •  142104 просмотра

Активного выезда людей из оккупированного Крыма не наблюдается - Представительство Президента в АРК

Эксклюзив
Судья по делу Лиева указал на отсутствие доказательств получения им выгоды от контракта с "Львовским арсеналом" - юрист
07.02.24  •  158788 просмотра

Судья по делу Лиева указал на отсутствие доказательств получения им выгоды от контракта с "Львовским арсеналом" - юрист

Эксклюзив
В Офис Омбудсмена с начала войны поступило более 3,5 тыс. жалоб от военных
07.02.24  •  185315 просмотра

В Офис Омбудсмена с начала войны поступило более 3,5 тыс. жалоб от военных

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Пройдя полиграф, Лиев доказал, что не причастен к преступлению, в котором его подозревают - полиграфолог
06.02.24  •  235235 просмотра

Пройдя полиграф, Лиев доказал, что не причастен к преступлению, в котором его подозревают - полиграфолог

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Лиев о закупках боеприпасов: на меня постоянно давили
06.02.24  •  252932 просмотра

Лиев о закупках боеприпасов: на меня постоянно давили

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ГБР подтвердило, что открыло дело о возможных злоупотреблениях в Нацбанке
06.02.24  •  234103 просмотра

ГБР подтвердило, что открыло дело о возможных злоупотреблениях в Нацбанке

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У Стефанишиной сообщили, на каком этапе Украина по скринингу законодательства Евросоюзом
05.02.24  •  252850 просмотра

У Стефанишиной сообщили, на каком этапе Украина по скринингу законодательства Евросоюзом

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Новости по теме

В Киеве появился проспект Воздушных Сил и сквер имени Голды Меир: в столице переименовали 10 городских объектов

Киевский городской совет поддержал переименование еще десяти городских объектов в рамках дерусификации и декоммунизации столицы.

Общество •   •  4652 просмотра
В Киеве появился проспект Воздушных Сил и сквер имени Голды Меир: в столице переименовали 10 городских объектов

Детальный план действий на 2024 год и действенная система ротаций: каких изменений Зеленский ожидает в ВСУ

Зеленский ожидает от Вооруженных сил Украины детального плана действий до 2024 года, эффективных ротаций, улучшения подготовки солдат, справедливого перераспределения западного вооружения на передовую, решения логистических вопросов, знания генералами фронта и оптимальной численности личного состава.

Война •   •  9175 просмотра
Детальный план действий на 2024 год и действенная система ротаций: каких изменений Зеленский ожидает в ВСУ

В Крыму в районе Арбатской стрелки слышны взрывы, кружат вертолёты – СМИ

В районе Арбатской стрелки в оккупированном Крыму были слышны взрывы и кружили вертолеты. Отмечается также, что введенный россией ранее запрет на доступ гражданских лиц в этот район остаётся в силе.

Война •   •  7545 просмотра
В Крыму в районе Арбатской стрелки слышны взрывы, кружат вертолёты – СМИ

Сырский на днях представит команду перезагрузки Вооруженных Сил Украины - Зеленский

Президент Зеленский заявил, что новый Главнокомандующий Александр Сырский представит команду для перезагрузки Вооруженных сил Украины и что 2024 год будет успешным для Украины только при условии эффективных изменений в обороне.

Война •   •  12286 просмотра
Сырский на днях представит команду перезагрузки Вооруженных Сил Украины - Зеленский

Правительство предусматривает по 7 тыс. гривен за каждый скот в рамках противодействия сокращению поголовья - Минагрополитики

В рамках противодействия сокращению поголовья, правительство предоставит 7 тыс. грн государственной помощи за голову аграриям, которые имеют от 3 до 100 коров.

Экономика •   •  10274 просмотра
Правительство предусматривает по 7 тыс. гривен за каждый скот в рамках противодействия сокращению поголовья - Минагрополитики

Днепропетровщина: россияне семь раз атаковали Никопольский район

В течение дня российские оккупанты семь раз обстреляли Никопольский район Днепропетровской области, повредив 17 домов и разрушив инфраструктуру, но обошлось без жертв.

Война •   •  11368 просмотра
Днепропетровщина: россияне семь раз атаковали Никопольский район

Никопольская РВА опровергла фейк о якобы подкопе россиян под высохшим Каховским водохранилищем

Глава Никопольской районной военной администрации опроверг заявления о том, что россияне построили тоннель под высохшим Каховским водохранилищем, а также о том, что диверсионная группа проникла в регион и убила заместителя мэра Никополя.

Война •   •  12057 просмотра
Никопольская РВА опровергла фейк о якобы подкопе россиян под высохшим Каховским водохранилищем

Новым Главнокомандующим ВСУ назначен Сырьский

Президент Зеленский назначил генерала Александра Сырского новым Главнокомандующим Вооруженных сил Украины.

Война •   •  13982 просмотра
Новым Главнокомандующим ВСУ назначен Сырьский

Российский Ил-76 сбили с помощью ЗРК "Patriot" - NewYorkTimes

По данным американских СМИ, ссылающихся на свои источники в чиновничьих кругах, Вооруженные силы Украины сбили российский военно-транспортный самолет Ил-76 посредством системы противовоздушной обороны "Патриот".

Война •   •  12101 просмотра
Российский Ил-76 сбили с помощью ЗРК "Patriot" - NewYorkTimes

Принято решение о необходимости смены руководства ВСУ: Умеров намекнул на отставку Залужного

Глава Министерства обороны Украины объявил о решении сменить руководство Вооруженных сил страны, поблагодарив генерала Валерия Залужного за службу во время войны с россией.

Война •   •  15103 просмотра
Принято решение о необходимости смены руководства ВСУ: Умеров намекнул на отставку Залужного