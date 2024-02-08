В Киеве появился проспект Воздушных Сил и сквер имени Голды Меир: в столице переименовали 10 городских объектов

В рамках дерусификации и декоммунизации Киевский городской совет поддержал переименование еще десяти городских объектов. Об этом со ссылкой на пресс-службу КГГА, передает УНН.

Детали

По словам заместителя городского головы - секретаря Киевсовета Владимира Бондаренко, изменение названий городских объектов способствует тому, что на карте Киева появляются топонимы, связанные именно с историей нашего государства.

Так, в столице переименован и наименован ряд городских объектов.

Соломенский район:

- проспект Воздухофлотский - проспект Воздушных Сил;

- улица Белгородская - улица Василия Овсиенко.

Деснянский район:

- улица Николая Матеюка - улица Василия Иваниса.

Святошинский район:

- улица Булгакова - улица Вахтанга Кикабидзе;

- библиотека имени А. Блока - библиотека имени Гната Юры.

Подольский район:

- переулок Яблочкова - переулок Компанейский;

- безымянному скверу на улице Боричев Ток, 17, 19, 21 присвоено имя Голды Меир.

Дарницкий район:

- улица Черниговская - улица Братьев Чибинеевых.

Печерский район:

- улица Павла Скоропадского - Бессарабский проезд.

Шевченковский район:

- безымянному скверу на улице Жилянской присвоено имя Лидии Гончаренко

Напомним,

Киевский городской совет переименовал 10 объектов городского железнодорожного транспорта, среди которых один железнодорожный вокзал, восемь железнодорожных платформ и железнодорожный мост через реки Днепр и Десенка.

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