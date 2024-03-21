Массированная ракетная атака рф на Киев: в ГСЧС показали последствия

Спасатели ликвидировали пожары, которые произошли в результате массированной ракетной атаки российских войск на Киев, сообщили в ГСЧС и показали последствия вражеского удара, пишет УНН.

Детали

Утром 21 марта враг совершил очередную ракетную атаку на столицу. Взрывы прогремели в Подольском, Шевченковском и Святошинском районах.

В ГСЧС сообщили о пожарах в Подольском и Шевченковском районах. По данным ГСЧС, пожары ликвидированы.

В КГВА тем временем уточнили последствия ракетного удара рф по Киеву. По предварительным данным:

Подольский район:

- падение обломков на территорию нежилой застройки;

- возгорание на трансформаторной подстанции, пожар ликвидирован на площади 200 м. кв;

- информация о падении обломков на крышу жилого дома с последующим возгоранием не подтвердилась;

- возгорание на крыше нежилого двухэтажного здания, пожар ликвидирован.

Шевченковский район:

- поврежден многоэтажный жилой дом, взрывной волной выбиты окна, зафиксировано возгорание квартиры; проводится эвакуация жильцов из дома;

- ликвидировано возгорание трех автомобилей;

- падение обломков на территорию жилой застройки между детским садом и жилыми домами, без негативных последствий;

- взрывной волной повреждено остекление окон многоквартирного дома;

- возгорание частного жилого дома.

Святошинский район:

- информация о повреждении здание дошкольного учебного заведения не подтвердилась;

- зафиксировано повреждение многоэтажного жилого дома - падение обломков на 4-й этаж 9-ти этажного, взрывной волной выбиты окна;

- возгорание авто ликвидировано.

Дополнение

Массированный ракетный удар российских войск по Киеву вызвал пожары, повреждения зданий, 12 человек пострадали, среди пострадавших ребенок.

По официальной информации Воздушных сил ВСУ, в ночь на 21 марта враг нанес ракетный удар двумя баллистическими/аэробаллистическими ракетами "Искандер-М" (KN-23)/Х-47М2 "Кинжал", а также 29-ю крылатыми ракетами Х-101/Х-555 с 11 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС.

Как сообщили в КГВА, в результате успешной боевой работы все вражеские ракеты были сбиты над Киевом и на подступах к столице.

Украинская ПВО уничтожила два "Кинжала" и 29 крылатых ракет