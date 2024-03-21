Украинская ПВО уничтожила два "Кинжала" и 29 крылатых ракет

Силы ПВО во время ночной атаки уничтожили 31 ракету - две баллистические и 29 - крылатых. Об этом сообщил командующий Воздушных Сил Николай Олещук, передает УНН.

Детали

По информации, в ночь на 21 марта противник атаковал:

двумя баллистическими/аэробаллистическими ракетами "Искандер-М" (KN-23)/Х-47М2 "Кинжал",

29-ю крылатыми ракетами Х-101/Х-555 с 11 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС (районы пусков -Волгодонск, Энгельс - рф.).

Ракеты заходили с севера, основное направление удара - Киев.

К отражению воздушного нападения привлечены зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил и мобильные огневые Сил обороны Украины.

В результате успешной боевой работы все вражеские ракеты были сбиты на Киевщине.

Авиация Сил обороны нанесла 10 ударов по врагу - Генштаб