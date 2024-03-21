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Количество пострадавших в Киеве увеличилось до 10 человек
В Киеве в результате ракетной атаки восемь пострадавших в результате ракетной атаки
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Украинская ПВО уничтожила два "Кинжала" и 29 крылатых ракет
Украинские силы противовоздушной обороны успешно уничтожили 2 баллистические ракеты "Кинжал" и 29 крылатых ракет во время ночной атаки российских стратегических бомбардировщиков.
Авиация Сил обороны нанесла 10 ударов по врагу - Генштаб
Авиация Вооруженных Сил Украины за сутки нанесла 10 ударов по скоплениям живой силы, вооружения и военной техники противника, а ракетные войска уничтожили 1 склад боеприпасов противника.
Лучшие фильмы с Гэри Олдменом: от Ли Харви Освальда до Уинстона Черчилля
Гэри Олдмен, трехкратный лауреат премии "Оскар", сегодня празднует свой день рождения.
Солнечные и дружелюбные: сегодня Международный день людей с синдромом Дауна
В Международный день людей с синдромом Дауна проводятся мероприятия, направленные на повышение осведомленности о заболевании, вызванном лишней хромосомой, улучшение качества жизни, а также празднование доброты и позитива людей с этим заболеванием. Символом события являются яркие, непарные носки.
Количество пострадавших в Киеве увеличилось до 10 человек
Ночью Киев был обстрелян российскими ракетами "Кинжал", в результате чего пострадало 19 человек, 2 из которых были госпитализированы, а остальные получили помощь на месте в Шевченковском и Святошинском районах.
В Киеве в результате ракетной атаки восемь пострадавших в результате ракетной атаки
Восемь человек получили ранения в результате ночного ракетного обстрела Киева, в результате которого вспыхнули пожары в жилых и нежилых зданиях в нескольких районах города.
21 марта: Международный день лесов, Всемирный день гипнородов
Сегодня, 21 марта, все кому небезразлично экологическое состояние нашей планеты, могут присоединиться к Международному дню лесов. По оценкам ученых, ежегодно 10 миллионов гектаров лесов на Земле подпадают под вырубку, а еще около 70 миллионов гектаров - уничтожаются в результате лесных пожаров.
Чехия передаст Украине первую партию артиллерийских снарядов до июня
Чешская Республика поставит Украине первую партию артиллерийских снарядов до июня в рамках совместного с Германией проекта по поставке около 180 000 единиц 155-мм и 152-мм боеприпасов до конца года.
Атака на Киев: стали известны последствия обстрела
Ракетный обстрел Киева вызвал разрушения в трех районах города, осколки ракет попали в детский сад, жилые дома и предприятия, что привело к пожарам и выбитым окнам.
NYT: в Британии ведут расследование о попытке кражи медицинских данных Кейт Миддлтон
В Британии расследуют попытку кражи медицинских данных Кейт Миддлтон у персонала лондонской клиники, где она проходила лечение.