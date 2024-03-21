Авиация Сил обороны нанесла 10 ударов по врагу - Генштаб

Количество пострадавших в Киеве увеличилось до 10 человек

Ночью Киев был обстрелян российскими ракетами "Кинжал", в результате чего пострадало 19 человек, 2 из которых были госпитализированы, а остальные получили помощь на месте в Шевченковском и Святошинском районах.