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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Причастным к расстрелу полицейских в Винницкой области сообщили о подозрении в дезертирстве

Причастным к расстрелу полицейских в Винницкой области сообщили о подозрении в дезертирстве

Киев  •  УНН

22 апреля 2024, 07:03  •  7218 просмотра

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ГБР сообщило о подозрении в дезертирстве военнослужащим, причастным к расстрелу полицейских в Винницкой области

ГБР расследует факт дезертирства военнослужащих, причастных к расстрелу правоохранителей в Винницкой области 20 апреля, сообщило в понедельник бюро, пишет УНН.

Работники ГБР сообщили о подозрении в дезертирстве военнослужащим, причастным к расстрелу полицейских в Винницкой области

- говорится в сообщении.

Также сообщается, что правоохранители проверяют информацию о похищении подозреваемыми взрывчатки и оружия из подразделения их воинской части.

 По данным следствия, 19 апреля 2024 года, военнослужащие: отец и сын - самовольно покинули воинскую часть в Одесской области. Они похитили табельный пистолет, который был закреплен за одним из них.

В дальнейшем, около 2 часов ночи 20 апреля 2024 года в Винницкой области, фигуранты попали в правоохранителей и скрылись с места происшествия.

Правоохранители задержали их 21 апреля 2024 года в селе Липецкое Подольского района Одесской области.

Расследование по ст. 348 (убийство или покушение на убийство работника правоохранительного органа) проводит Нацполиция.

Напомним

20 апреля, около 02:00 в Винницкой области двое мужчин открыли огонь по полицейским, которые остановили их для проверки во время комендантского часа. Один правоохранитель погиб, другой получил ранения. В состоянии средней тяжести он находится в больнице.

Нацполиция показала видео задержания отца и сына-военнослужащих, которые подозреваются в убийстве полицейского в Винницкой области21 апреля 2024, 17:12 • 51663 просмотра

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

ВойнаКриминал и ЧП
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