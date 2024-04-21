Нацполиция показала видео задержания отца и сына-военнослужащих, которые убили полицейского в Винницкой области

Национальная полиция показала видео задержания отца и сына военных, которые убили одного полицейского и ранили другого. Об этом УНН пишет со ссылкой на страницу Нацполиции в Facebook.

Детали

Нацполиция показала видео задержания мужчин, которых подозревают в нападении на полицейских в Винницкой области.

В результате сложной и успешной полицейской операции нападавшие были задержаны. Они скрывались в заброшенном здании на территории Одесской области и намеревались выехать за границу Украины, - рассказали в Нацполиции.

Полицейские также разыскали автомобиль нападавших. В автомобиле нашли и изъяли окровавленную одежду, обувь фигурантов, документы и другие вещественные доказательства. На видео можно увидеть остатки ожесточенной крови в середине автомобиля.

Напомним

Сегодня в Одесской области задержали двух военнослужащих, отца и сына в возрасте 52 и 26 лет, которые 20 апреля в Винницкой области убили одного полицейского и ранили другого.

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