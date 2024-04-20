Клименко об убийстве полицейского в Винницкой области: неважно кто и в какой одежде, оправдания этому нет

Министр внутренних дел Игорь Клименко прокомментировал инцидент, где двое мужчин ночью расстреляли полицейских в Винницкой области, отметив, что неважно кто и в какой одежде, состоянии. Оправдания этому преступлению нет, передает УНН.

Неважно кто и в какой одежде. В каком состоянии и по какой причине. Оправдания этому преступлению нет и не может быть. Стрелков необходимо найти и задержать. Они должны ответить по всей строгости Закона - написал Клеменко.

Министр выразил соболезнования семье и близким погибшего полицейского.

И да: этот трагический случай демонстрирует, что тыла для полицейских нет - заявил Клименко.

Контекст

В Винницкой области во время проверки документов двое мужчин открыли огонь по полицейским. Один полицейский погиб, другой получил ранения. На территории Винницкой и Одесской областей введена полицейская операция.

Телеграм-каналы утверждают, что мужчины были в камуфляже.