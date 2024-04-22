Правоохранители в 2023 году изъяли около 5500 единиц огнестрельного оружия - Клименко

За весь 2023 год правоохранители изъяли у граждан около 5500 единиц огнестрельного оружия, а также 2 млн боеприпасов. Об этом в эфире телемарафона рассказал министр внутренних дел Игорь Клименко, передает УНН.

Детали

Что касается работы блокпостов и изъятия оружия, то только за 2023 год мы изъяли около 5500 единиц огнестрельного оружия. Я могу сказать, что 2 млн боеприпасов также изъято и в схронах, и на блокпостах, и у преступного мира. Поэтому это работа, которую все правоохранительные органы проводят ежедневно, ежечасно, и ночью в том числе. И этот случай (убийство полицейского в Винницкой области - ред.) показывает, что какой бы ни был мотив этих граждан, они нарушили закон и должны ответить - сказал Клименко.

Напомним

По данным следствия, 20 апреля ночью подозреваемые во время проверки автомобиля убили одного полицейского, ранили другого и скрылись с места происшествия. Правоохранители разыскали их и задержали в порядке ст. 208 УПК Украины в селе Липецкое Подольского района Одесской области.

Впоследствии двум военнослужащим сообщили о подозрении в убийстве и покушении на жизнь полицейских в Винницкой области.

ГБР расследует факт дезертирства военнослужащих, причастных к расстрелу правоохранителей в Винницкой области 20 апреля.

Прокуратура будет настаивать на применении меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога к двум военнослужащим, которые подозреваются в убийстве и покушении на жизнь полицейских в Винницкой области.