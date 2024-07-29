Прокуратура в рамках уголовного производства, начатого после гибели мужчины в результате обрыва троса на канатной дороге через Днепр в Киеве, проверяют работу аттракциона "Колесо обозрения" на Подоле. Об этом журналисту УНН рассказала пресс-секретарь столичной прокуратуры Ирина Винокурова.

Детали

Под процессуальным руководством Подольской окружной прокуратуры в рамках уголовного производства, начатого по ст. 272 УК Украины - нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью - проверяется работа аттракциона "Колесо обозрения" в Подольском районе - сообщила Винокурова.

Напомним

Полиция Киева подтвердила, что тело 20-летнего парня, который упал в Днепр с аттракциона из-за обрыва троса, нашли. Поисковая операция длилась около семи часов, тело было обнаружено во время обследования дна реки.