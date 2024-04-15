В Киеве начинает цвести сирень: фото и локации

В столице начинает цвести сирень. Первые цветы зацвели в частности в парке "Отрадный" в Соломенском районе, парке "Деснянский" - в Деснянском, на ул. Жмеринской - в Святошинском, на бульваре вдоль ул. Ивана Миколайчука - в Днепровском и в сквере на ул. Иорданской, 9-Е - в Оболонском. Об этом сообщает Департамент защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА, передает УНН.

"Как видим, в этом году в Киеве небывало ранняя весна. Синоптики продолжают фиксировать температурные рекорды, а горожане - радоваться теплу. Такие погодные условия способствуют тому, что в столице раньше обычного расцвело много растений: сакуры, магнолии, а теперь и сирень. Напомню, традиционно она расцветает в Киеве в конце апреля или в начале мая. И хотя впереди синоптики прогнозируют дожди, надеюсь, это не помешает киевлянам продолжать любоваться цветением", - отметил директор Департамента Александр Возный.

Кроме ботанического сада имени академика Фомина и Национального ботанического сада имени Н. Н. Гришко, сирень растет в парках и скверах столицы. Продолжительность ее цветения может варьироваться от нескольких недель до нескольких месяцев, в зависимости от сорта.

В частности, по информации КО "Киевзеленстрой", сирень в Киеве в ближайшее время расцветет на следующих локациях.

Голосеевский район:

парк имени Максима Рыльского;

сквер Мира;

Студенческая аллея;

сквер Небесной Сотни.

Дарницкий район:

парк "Позняки";

парк "Партизанская слава";

сквер на ул. Александра Кошица.

Деснянский район:

парк "Молодежный";

парк "Муромец";

парк "Деснянский";

парк имени Романа Шухевича;

парк вдоль просп. Красной Калины;

парк "Киото".

Днепровский район:

парк "Победа";

бульв. Амбросия Бучмы;

бульв. вдоль ул. Ивана Миколайчука;

сквер на ул. Сулеймана Стальского;

парк "Аврора";

просп. Романа Шухевича;

парк за кинотеатром "Днепр";

Гидропарк;

парк за Домом культуры ДВРЗ;

Гната Хоткевича;

ул. Краковская;

ул. Юрия Поправки;

ул. Гетмана Павла Полуботка;

парк "Победа";

парк Гетмана Павла Полуботка;

парк на Русановской набережной;

бульвар Верховной Рады.

Оболонский район:

парк у озера Иорданское.

Печерский район:

Наводницкий парк.

Подольский район:

Куреневский парк.

Святошинский район:

сквер на ул. Чернобыльской, 3;

сквер им. Василия Стуса (на углу просп. Берестейского и просп. Палладина);

парк "Юность";

парк им. генерала Потапова;

сквер между д. № 59 на бульв. Академика Вернадского и № 2, 4 - на ул. Академика Доброхотова;

ул. Жмеринская;

парк "Совки";

парк "Интернациональный";

развязка на ул. Героев Космоса.

Соломенский район:

парк "Отрадный";

Соломенский ландшафтный парк;

парк "Орленок";

парк Защитников Украины;

парк имени Николая Зерова;

сквер на ул. Сергея Берегового;

сквер возле памятника Константину Ушинскому.

Шевченковский район:

парк "Нивки";

парк Шевченковского района (возле ст.м. "Дорогожичи");

Мемориал "Бабий яр";

парк "Владимирская горка";

парк имени Тараса Шевченко;

сквер возле памятника Борису Патону (перекресток улиц Богдана Хмельницкого и Терещенковской);

Пейзажная аллея;

проспект Берестейский;

парк "Радуга";

сквер им. Ивана Гонты;

сквер "Литературный";

сквер имени Олеся Гончара.

Кроме того, жителей столицы призвали заботиться о собственной безопасности и следовать в укрытие во время объявления воздушной тревоги.