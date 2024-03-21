В Киеве в результате ракетной атаки восемь пострадавших в результате ракетной атаки

В результате ночной атаки на Киев пострадали восемь человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на канал Виталия Кличко в телеграмме.

Детали

Уже 8 пострадавших в результате вражеской атаки. Пока без госпитализации. Всем медикам оказали помощь на месте говорится в сообщении.

Дополнение

Также в Подольском районе в результате падения обломков ракеты возгорание в трансформаторной подстанции и в двухэтажном нежилом здании.

Кроме того, в Подольском районе сгорела крыша жилого дома. Подразделения направляются на место.

В Святошинском районе ударной волной выбило окна в двух девятиэтажках. Возгорания нет.

В Шевченковском районе, где горит квартира в жилом доме, происходит эвакуация жильцов дома.

Контекст

Ночью Киев оказались под ракетным обстрелом ракетой Х-47М2 "Кинжал".

Ранее стало известно, что в Святошинском районе падение обломков ракеты на помещение детсада и падение обломков на жилой дом. Предварительно ударной волной выбило окна.

В Шевченковском районе дворца квартира в жилом доме и горят машины.

В Подольском районе падение обломков ракеты на территорию двух предприятий. Предварительно зафиксировано падение обломков на территорию нежилой застройки.

Атака на Киев: стали известны последствия обстрела