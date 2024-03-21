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В Киеве в результате ракетной атаки восемь пострадавших в результате ракетной атаки
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Атака на Киев: стали известны последствия обстрела
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В Святошинском районе - падение обломков ракеты
В Киеве раздаются взрывы
В Португалии новый премьер-министр
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В Киеве в результате ракетной атаки восемь пострадавших в результате ракетной атаки
Восемь человек получили ранения в результате ночного ракетного обстрела Киева, в результате которого вспыхнули пожары в жилых и нежилых зданиях в нескольких районах города.
21 марта: Международный день лесов, Всемирный день гипнородов
Сегодня, 21 марта, все кому небезразлично экологическое состояние нашей планеты, могут присоединиться к Международному дню лесов. По оценкам ученых, ежегодно 10 миллионов гектаров лесов на Земле подпадают под вырубку, а еще около 70 миллионов гектаров - уничтожаются в результате лесных пожаров.
Чехия передаст Украине первую партию артиллерийских снарядов до июня
Чешская Республика поставит Украине первую партию артиллерийских снарядов до июня в рамках совместного с Германией проекта по поставке около 180 000 единиц 155-мм и 152-мм боеприпасов до конца года.
Атака на Киев: стали известны последствия обстрела
Ракетный обстрел Киева вызвал разрушения в трех районах города, осколки ракет попали в детский сад, жилые дома и предприятия, что привело к пожарам и выбитым окнам.
NYT: в Британии ведут расследование о попытке кражи медицинских данных Кейт Миддлтон
В Британии расследуют попытку кражи медицинских данных Кейт Миддлтон у персонала лондонской клиники, где она проходила лечение.
В Святошинском районе - падение обломков ракеты
Осколки ракет упали на детский сад в Святошинском районе, а в Шевченковском районе Киева загорелись автомобили после серии взрывов, вызванных ударами российских крылатых ракет, на места происшествий выезжали экстренные службы.
В Киеве раздаются взрывы
Сообщалось о взрывах в Киеве и области, была объявлена воздушная тревога и запущена баллистическая ракета воздушного базирования Х-47М2 "Кинжал" в направлении столицы.
В Португалии новый премьер-министр
Луиш Монтенегро, лидер правоцентристского оппозиционного Демократического альянса Португалии, был назначен новым премьер-министром Португалии после того, как его альянс победил на недавних парламентских выборах.
На Киевщине работает ППО
В Киевской области из-за взрывов работают силы противовоздушной обороны, а жителей призывают соблюдать информационную тишину, не снимать и не писать о работе защитников в сети, заботиться о собственной безопасности и оставаться в укрытиях во время налета авиации.
WP: Украина стремительно производит боеприпасы
Украинская оружейная промышленность быстро производит боеприпасы, военную технику, ракеты и другие товары, необходимые для ведения боевых действий, и ожидается, что производство увеличится в шесть раз в 2023 году.