Атака на Киев: стали известны последствия обстрела

В результате ракетного удара по Киеву разрушения зафиксированы на территории трех районов. Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко, передает УНН.

Детали

В Святошинском районе падение обломков ракеты на помещение детсада и падение обломков на жилой дом. Предварительно ударной волной выбило окна.

В Шевченковском районе пылает квартира в жилом доме и горят машины.

В Подольском районе падение обломков ракеты на территорию двух предприятий. Предварительно зафиксировано падение обломков на территорию нежилой застройки.

В Святошинском районе - падение обломков ракеты