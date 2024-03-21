В Святошинском районе - падение обломков ракеты

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
voenno-vozdushnie-sili-ukrainiВоенно-воздушные силы Украины
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
vitalii-klychkoВиталий Кличко
kievКиев
Эксклюзив
SEVOTECH просит "Львовский арсенал" до 1 апреля забрать снаряды для МОУ - документ
  •  105430 просмотра

SEVOTECH просит "Львовский арсенал" до 1 апреля забрать снаряды для МОУ - документ

Эксклюзив
Аллерголог рассказала, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться
  •  106485 просмотра

Аллерголог рассказала, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
Гетманцев обманул депутатов, которые стали соавторами законопроекта о "клубе белого бизнеса", на самом деле там преференции для избранных - Южанина
  •  123886 просмотра

Гетманцев обманул депутатов, которые стали соавторами законопроекта о "клубе белого бизнеса", на самом деле там преференции для избранных - Южанина

Эксклюзив
Весеннее равноденствие: астролог рассказала о важности этого дня
19 марта 2024, 19:59  •  137506 просмотра

Весеннее равноденствие: астролог рассказала о важности этого дня

Эксклюзив
Во "Львовском арсенале" отказались комментировать непоставки мин для армии по контракту с МО
19 марта 2024, 16:17  •  132231 просмотра

Во "Львовском арсенале" отказались комментировать непоставки мин для армии по контракту с МО

Эксклюзив
Все, к чему прикасается Гетманцев, убивает украинскую экономику - эксперт
19 марта 2024, 11:51  •  127613 просмотра

Все, к чему прикасается Гетманцев, убивает украинскую экономику - эксперт

Эксклюзив
Фонд гарантирования вкладов продает имущество банков по заниженным ценам - владелец "Мегабанка"
19 марта 2024, 08:24  •  125190 просмотра

Фонд гарантирования вкладов продает имущество банков по заниженным ценам - владелец "Мегабанка"

Эксклюзив
путин "неожиданно" выиграл выборы в рф: как отреагировали "коллеги"-диктаторы и цивилизованный мир
18 марта 2024, 18:47  •  246878 просмотра

путин "неожиданно" выиграл выборы в рф: как отреагировали "коллеги"-диктаторы и цивилизованный мир

Эксклюзив
НАПК подтвердило, что проводит проверку использования руководителем Фонда гарантирования вкладов Рекрут авто банка, находящегося в процессе ликвидации
18 марта 2024, 09:47  •  142958 просмотра

НАПК подтвердило, что проводит проверку использования руководителем Фонда гарантирования вкладов Рекрут авто банка, находящегося в процессе ликвидации

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса" нарушает Конституцию Украины - эксперт
18 марта 2024, 08:54  •  134664 просмотра

Законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса" нарушает Конституцию Украины - эксперт

Новости по теме
В Святошинском районе - падение обломков ракеты

В Святошинском районе - падение обломков ракеты

  •  6053 просмотра
В Киеве раздаются взрывы

В Киеве раздаются взрывы

  •  18261 просмотра
В Португалии новый премьер-министр

В Португалии новый премьер-министр

  •  17438 просмотра
На Киевщине работает ППО

На Киевщине работает ППО

  •  20503 просмотра
WP: Украина стремительно производит боеприпасы

WP: Украина стремительно производит боеприпасы

  •  20200 просмотра
В Украине - масштабная воздушная тревога

В Украине - масштабная воздушная тревога

  •  18711 просмотра
Косово передаст Украине бронемашины, грузовики и минометные снаряды

Косово передаст Украине бронемашины, грузовики и минометные снаряды

  •  19678 просмотра
Майк Джонсон сообщил о планах пригласить Нетаньяху в Конгресс США

Майк Джонсон сообщил о планах пригласить Нетаньяху в Конгресс США

  •  17454 просмотра
В Японии - экстренно предупредили о землетрясении в районе Токио

В Японии - экстренно предупредили о землетрясении в районе Токио

  •  16752 просмотра
Парламент Эстонии одобрил проект расторжения договора о правовой помощи с РФ

Парламент Эстонии одобрил проект расторжения договора о правовой помощи с РФ

  •  16504 просмотра

Популярные

В СНБО предупредили, что Украину ждут 3-4 непростых месяца: почему

В СНБО предупредили, что Украину ждут 3-4 непростых месяца: почему

  •  87392 просмотра
Во Франции россиянин получил убежище, спасаясь от мобилизации

Во Франции россиянин получил убежище, спасаясь от мобилизации

  •  32318 просмотра
На ПП "Шегини-Медика" возобновили пропуск легковых автомобилей и автобусов в обоих направлениях - пограничники

На ПП "Шегини-Медика" возобновили пропуск легковых автомобилей и автобусов в обоих направлениях - пограничники

  •  47034 просмотра
США ввели санкции против россиян, которые создавали фейковые сайты правительственных организаций и влиятельных СМИ для распространения российской пропаганды

США ввели санкции против россиян, которые создавали фейковые сайты правительственных организаций и влиятельных СМИ для распространения российской пропаганды

  •  84873 просмотра
Испания передаст Украине еще 20 танков Leopard 2A4 - СМИ

Испания передаст Украине еще 20 танков Leopard 2A4 - СМИ

  •  83158 просмотра

Публикации

Boeing и роковая дверь: может ли череда инцидентов с самолетами крупнейшего авиапроизводителя перекроить весь рынок

Boeing и роковая дверь: может ли череда инцидентов с самолетами крупнейшего авиапроизводителя перекроить весь рынок

  •  113002 просмотра
Два сапога - пара: почему малоизвестный депутат облсовета от партии Юлии Тимошенко решил бросить камень в огород одиозного Даниила Гетманцева

Два сапога - пара: почему малоизвестный депутат облсовета от партии Юлии Тимошенко решил бросить камень в огород одиозного Даниила Гетманцева

  •  145518 просмотра
путин "неожиданно" выиграл выборы в рф: как отреагировали "коллеги"-диктаторы и цивилизованный мир

путин "неожиданно" выиграл выборы в рф: как отреагировали "коллеги"-диктаторы и цивилизованный мир
Эксклюзив

18 марта 2024, 18:47  •  246878 просмотра
Балканские страны не продают напрямую вооружение Украине: почему и как приходится действовать МОУ

Балканские страны не продают напрямую вооружение Украине: почему и как приходится действовать МОУ

18 марта 2024, 13:13  •  223599 просмотра
Отсутствие логики: ДОТ пытаются критиковать за то, что украинские бойцы не будут голодными

Отсутствие логики: ДОТ пытаются критиковать за то, что украинские бойцы не будут голодными

15 марта 2024, 12:36  •  365514 просмотра

В Святошинском районе - падение обломков ракеты

Осколки ракет упали на детский сад в Святошинском районе, а в Шевченковском районе Киева загорелись автомобили после серии взрывов, вызванных ударами российских крылатых ракет, на места происшествий выезжали экстренные службы.

Война •   •  6053 просмотра
В Святошинском районе - падение обломков ракеты

В Киеве раздаются взрывы

Сообщалось о взрывах в Киеве и области, была объявлена воздушная тревога и запущена баллистическая ракета воздушного базирования Х-47М2 "Кинжал" в направлении столицы.

Война •   •  18261 просмотра
В Киеве раздаются взрывы

В Португалии новый премьер-министр

Луиш Монтенегро, лидер правоцентристского оппозиционного Демократического альянса Португалии, был назначен новым премьер-министром Португалии после того, как его альянс победил на недавних парламентских выборах.

политика •   •  17438 просмотра
В Португалии новый премьер-министр

На Киевщине работает ППО

В Киевской области из-за взрывов работают силы противовоздушной обороны, а жителей призывают соблюдать информационную тишину, не снимать и не писать о работе защитников в сети, заботиться о собственной безопасности и оставаться в укрытиях во время налета авиации.

Война •   •  20503 просмотра
На Киевщине работает ППО

WP: Украина стремительно производит боеприпасы

Украинская оружейная промышленность быстро производит боеприпасы, военную технику, ракеты и другие товары, необходимые для ведения боевых действий, и ожидается, что производство увеличится в шесть раз в 2023 году.

Война •   •  20200 просмотра
WP: Украина стремительно производит боеприпасы

В Украине - масштабная воздушная тревога

В Украине объявлена масштабная воздушная тревога из-за возможного запуска стратегических авиационных ракет с российских бомбардировщиков Ту-95мс.

Война •   •  18711 просмотра
В Украине - масштабная воздушная тревога

Косово передаст Украине бронемашины, грузовики и минометные снаряды

Косово предоставит Украине два пакета военной помощи, состоящие из минометных мин, грузовиков, бронетехники и боеприпасов.

Война •   •  19678 просмотра
Косово передаст Украине бронемашины, грузовики и минометные снаряды

Майк Джонсон сообщил о планах пригласить Нетаньяху в Конгресс США

Майк Джонсон, спикер Палаты представителей Конгресса США, объявил о планах пригласить премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху выступить перед Конгрессом, чтобы продемонстрировать солидарность и поддержку Израиля.

политика •   •  17454 просмотра
Майк Джонсон сообщил о планах пригласить Нетаньяху в Конгресс США

В Японии - экстренно предупредили о землетрясении в районе Токио

В районе Токио на востоке Японии было объявлено чрезвычайное предупреждение о землетрясении с оценкой магнитуды 5 баллов из 7 возможных вблизи эпицентра к северу от Токио и меньшей интенсивностью 2-3 балла в самом Токио, хотя предупреждения о цунами не было, и пока что не поступало сообщений о пострадавших или повреждениях.

Анонсы •   •  16752 просмотра
В Японии - экстренно предупредили о землетрясении в районе Токио

Парламент Эстонии одобрил проект расторжения договора о правовой помощи с РФ

Парламент Эстонии одобрил расторжение соглашения о правовой помощи с Россией с весны 2025 года.

Общество •   •  16504 просмотра
Парламент Эстонии одобрил проект расторжения договора о правовой помощи с РФ