В Киеве юноша пырнул девушку ножом в живот, ему грозит до 8 лет за решеткой - Нацполиция

В Подольском районе столицы 16-летний юноша спровоцировал драку с компанией молодых людей. Сначала нарушитель избил парня, а затем ударил ножом в живот 18-летнюю девушку. За содеянное ему грозит до восьми лет лишения свободы. О случае рассказали в отделе коммуникации полиции Киева, передает УНН.

16-летний юноша спровоцировал конфликт с компанией молодых людей, отдыхавших рядом. Сначала нарушитель избил парня, а когда за него вступилась 18-летняя девушка - ударил ее ножом в живот. За содеянное ему грозит до восьми лет лишения свободы. - рассказали в полиции.

Детали

По данным полицейских раненую девушку в крайне тяжелом состоянии госпитализировали в больницу. Сейчас ее состояние стабильное она находится под наблюдением врачей.

Нападающего вскоре после драки задержали. Им оказался 16-летний студент столичного колледжа. По результатам обыска в его доме следователи изъяли одежду, в которой он был на момент совершения преступления, ножи, кастет и другие вещественные доказательства.

Нарушителю сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины - умышленное тяжкое телесное повреждение и сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы.