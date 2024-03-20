Переплатили 1,4 млн грн за реконструкцию лестницы и брусчатку на Подоле: будут судить заместителя директора КП

В Киеве будут судить заместителя директора КП "Инженерный центр" по обвинению в растрате бюджетных средств в размере 1,4 млн грн при реконструкции лестницы и брусчатки на Подоле. Об этом сообщает Киевская городская прокуратура, пишет УНН.

Подольская окружная прокуратура города Киева направила в суд обвинительный акт в отношении заместителя директора КП "Инженерный центр" по обвинению в растрате бюджетных средств в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 191 Уголовного Кодекса Украины), - говорится в сообщении.

Детали

Согласно материалам следствия, КП "Инженерный центр" заключило с частным предприятием договор на выполнение строительных работ по реконструкции лестницы от переулка Десятинного до улицы Гончарной, а также благоустройства пешеходной аллеи Андреевского спуска.

Обвиняемый, достоверно зная, что стоимость гранитной брусчатки, которую использовали во время этих работ, завышена, подписал акты выполненных строительных работ.

Согласно выводам товароведческой и экономической экспертиз территориальной общине нанесен ущерб на более 1,4 млн грн.

Напомним,

Директора подрядной организации будут судить за присвоение более 200 тысяч гривен во время ремонта дорожек в киевском "Гидропарке".