Відремонтував стежки у столичному "Гідропарку" зі збитками у 200 тис. гривень: судитимуть підрядника
Київ • УНН
Директора підрядної організації судитимуть за привласнення понад 200 тисяч гривень під час ремонту доріжок у київському "Гідропарку".
У Києві судитимуть директора підрядної організації, якого звинувачують у заволодінні понад 200 тис. гривень бюджетних коштів при ремонті у "Гідропарку". Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури.
Печерською окружною прокуратурою міста Києва скеровано до суду обвинувальний акт відносно директора підрядної організації за фактом заволодіння бюджетними коштами при виконанні робіт з ремонту в парку відпочинку "Гідропарк" (ч. 4 ст. 191 КК України)
Встановлено, що у 2022 році "Київзеленбуд" та підрядна організація уклали договір на капітальний ремонт доріжок в парку відпочинку "Гідропарк".
Як наголошують у прокуратурі, керівник підрядної організації вніс до актів виконаних робіт недостовірні відомості щодо обсягів виконаних робіт. Таким чином, бюджету столиці було завдано збитків на суму понад 200 тис. грн.
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Після повідомлення директору підрядної організації про підозру, встановлені збитки він відшкодував в повному обсязі, вказали у прокуратурі.
Наразі обвинувальний акт скеровано до суду. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.