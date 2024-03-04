Отремонтировал тропы в столичном "Гидропарке" с убытками в 200 тыс. гривен: будут судить подрядчика

В Киеве будут судить директора подрядной организации, которого обвиняют в завладении более 200 тыс. гривен бюджетных средств при ремонте в "Гидропарке". Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Киевской городской прокуратуры.

Печерской окружной прокуратурой города Киева направлено в суд обвинительный акт в отношении директора подрядной организации по факту завладения бюджетными средствами при выполнении работ по ремонту в парке отдыха "Гидропарк" (ч. 4 ст. 191 УК Украины) - говорится в сообщении прокуратуры.

Установлено, что в 2022 году "Киевзеленстрой" и подрядная организация заключили договор на капитальный ремонт дорожек в парке отдыха "Гидропарк".

Как отмечают в прокуратуре, руководитель подрядной организации внес в акты выполненных работ недостоверные сведения об объемах выполненных работ. Таким образом, бюджету столицы был нанесен ущерб на сумму более 200 тыс. грн.

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После сообщения директору подрядной организации о подозрении, установленные убытки он возместил в полном объеме, указали в прокуратуре.

Сейчас обвинительный акт направлен в суд. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.