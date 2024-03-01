В Киеве расследуют хищение госсредств на ремонте Дегтяревского моста

Полиция открыла уголовное производство из-за хищения госсредств на ремонте Дегтяревского путепровода в Киеве. Чиновников "Киевавтодора" подозревают в закупке стройматериалов по завышенной цене и присвоении сотни тысяч гривен из местного бюджета. Об этом УНН сообщает со ссылкой на полицию Киева.

Детали

Следователи столичного главка полиции при оперативном сопровождении сотрудников управления стратегических расследований в г. Киеве и при процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры начали уголовное производство по факту хищения госсредств на ремонте Дегтяревского путепровода в столице - говорится в сообщении.

Предварительно установлено, что должностные лица коммунальной корпорации "Киевавтодор" вместе с руководителями подрядного частного предприятия наладили схему по хищению средств, выделенных из местного бюджета на выполнение ремонта автомобильных дорог Киева.

Полиция заявляет, что во время реконструкции Дегтяревского путепровода некоторые стройматериалы были закуплены по ценам, превышающим рыночные. Убытки от такой противоправной деятельности могут достигать сотен тысяч гривен.

Следователи полиции столицы внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 191 Уголовного кодекса Украины - присвоение чужого имущества путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, в условиях военного положения - информирует полиция.

Дополнение

Директору и председателю наблюдательного совета генподрядной организации, а также директору субподрядной организации выдвинуто подозрение по делу о завладении 104 млн грн, предназначенными на строительство Подольского моста.