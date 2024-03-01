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У Києві розслідують розкрадання держкоштів на ремонті Дегтярівського мосту

Київ • УНН

 • 50824 перегляди

Поліція відкрила кримінальне провадження щодо посадовців "Київавтодору", яких підозрюють у закупівлі будівельних матеріалів для ремонту Дегтярівського шляхопроводу за завищеними цінами, привласнивши сотні тисяч гривень з місцевого бюджету.

У Києві розслідують розкрадання держкоштів на ремонті Дегтярівського мосту

Поліція відкрила кримінальне провадження через розкрадання держкоштів на ремонті Дегтярівського шляхопроводу в Києві. Посадовців "Київавтодору" підозрюють у закупівлі будматеріалів за завищеною ціною й привласненні сотні тисяч гривень з місцевого бюджету. Про це УНН повідомляє з посиланням на поліцію Києва.

Деталі

Слідчі столичного главку поліції за оперативного супроводження працівників управління стратегічних розслідувань у м. Києві та за процесуального керівництва Київської міської прокуратури розпочали кримінальне провадження за фактом розкрадання держкоштів на ремонті Дегтярівського шляхопроводу у столиці

 - йдеться в повідомленні.

Попередньо встановлено, що службові особи комунальної корпорації "Київавтодор" разом з керівниками підрядного приватного підприємства налагодили схему з розкрадання коштів, виділених з місцевого бюджету на виконання ремонту автомобільних шляхів Києва.

Поліція заявляє, що під час реконструкції Дегтярівського шляхопроводу деякі будматеріали були закуплені за цінами, що перевищують ринкові. Збитки від такої протиправної діяльності можуть сягати сотень тисяч гривень.

Слідчі поліції столиці внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України – привласнення чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, в умовах воєнного стану

- інформує поліція.

Доповнення

Директору та голові наглядової ради генпідрядної організації, а також директору субпідрядної організації висунуто підозру у справі щодо заволодіння 104 млн грн, призначеними на будівництво Подільського мосту.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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