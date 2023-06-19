Розкрадання 104 млн грн на будівництві Подільського мосту: ще трьом посадовцям висунули підозру
Київ • УНН
КИЇВ. 19 червня. УНН. Директору та голові наглядової ради генпідрядної організації, а також директору субпідрядної організації висунуто підозру у справі щодо заволодіння 104 млн грн, призначеними на будівництво Подільського мосту. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає УНН.
Деталі
Згідно з даними розслідування, у березні 2023 року між комунальним підприємством "Дирекція з будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва", генпідрядником та субпідрядною організацією були підписані акти про приймання виконаних будівельних робіт. Це стосувалося витрат на оренду та експлуатацію спеціальної техніки під час будівництва Подільського мосту через річку Дніпро.
На основі цих документів на рахунок однієї з субпідрядних організацій було перераховано 181 млн грн. Проте будівельно-технічна експертиза підтвердила завищення вартості оренди техніки на суму 104 млн грн.
Далі кошти були виведені через рахунки декількох підприємств, використовуючи фіктивні закупівлі взуття, господарських товарів та запчастин.
В рамках розслідування було проведено обшуки на місцях проживання осіб, причетних до цієї протиправної схеми.
Директор субпідрядної організації був затриманий згідно зі статтею 208 Кримінального процесуального кодексу України. Було подано клопотання до суду про запобіжний захід у вигляді тримання його під вартою з альтернативою застави в сумі 104 млн грн.
Також розглядається питання про запобіжні заходи щодо директора та голови наглядової ради генпідрядної організації.
На рахунки всіх підприємств, залучених до цієї незаконної схеми, були накладені арешти.
Доповнення
Раніше повідомлялось, що директор комунального підприємства отримав підозру у справі про розтрату 104 мільйонів гривень при будівництві Подільського мосту у столиці.