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Хищение 104 млн грн на строительстве Подольского моста: еще трем чиновникам выдвинули подозрение

Киев • УНН

 • 1025320 просмотра

КИЕВ. 19 июня. УНН. Директору и председателю наблюдательного совета генподрядной организации, а также директору субподрядной организации выдвинуто подозрение по делу о завладении 104 млн грн, предназначенными на строительство Подольского моста. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает УНН

Хищение 104 млн грн на строительстве Подольского моста: еще трем чиновникам выдвинули подозрение

Детали

Согласно данным расследования, в марте 2023 года между коммунальным предприятием "Дирекция по строительству дорожно-транспортных сооружений г. Киева", генподрядчиком и субподрядной организацией были подписаны акты о приемке выполненных строительных работ. Это касалось расходов на аренду и эксплуатацию специальной техники при строительстве Подольского моста через реку Днепр.

На основе этих документов, на счет одной из субподрядных организаций было перечислено 181 млн грн. Однако строительно-техническая экспертиза подтвердила завышение стоимости аренды техники на сумму 104 млн грн.

Далее средства были выведены через счета нескольких предприятий, используя фиктивные закупки обуви, хозяйственных товаров и запчастей.

В рамках расследования были проведены обыски на местах проживания лиц, причастных к этой противоправной схеме.

Директор субподрядной организации был задержан согласно статье 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Было подано ходатайство в суд о мере пресечения в виде содержания его под стражей с альтернативой залога в сумме 104 млн грн.

Также рассматривается вопрос о мерах пресечения в отношении директора и председателя наблюдательного совета генподрядной организации.

На счета всех предприятий, вовлеченных в эту незаконную схему, были наложены аресты.

Дополнение

Ранее сообщалось, что директор коммунального предприятия одержал подозрение по делу о растрате 104 миллионов гривен при строительстве Подольского моста в столице.

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