Хищение 104 млн грн на строительстве Подольского моста: еще трем чиновникам выдвинули подозрение
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июня. УНН. Директору и председателю наблюдательного совета генподрядной организации, а также директору субподрядной организации выдвинуто подозрение по делу о завладении 104 млн грн, предназначенными на строительство Подольского моста. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает УНН.
Детали
Согласно данным расследования, в марте 2023 года между коммунальным предприятием "Дирекция по строительству дорожно-транспортных сооружений г. Киева", генподрядчиком и субподрядной организацией были подписаны акты о приемке выполненных строительных работ. Это касалось расходов на аренду и эксплуатацию специальной техники при строительстве Подольского моста через реку Днепр.
На основе этих документов, на счет одной из субподрядных организаций было перечислено 181 млн грн. Однако строительно-техническая экспертиза подтвердила завышение стоимости аренды техники на сумму 104 млн грн.
Далее средства были выведены через счета нескольких предприятий, используя фиктивные закупки обуви, хозяйственных товаров и запчастей.
В рамках расследования были проведены обыски на местах проживания лиц, причастных к этой противоправной схеме.
Директор субподрядной организации был задержан согласно статье 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Было подано ходатайство в суд о мере пресечения в виде содержания его под стражей с альтернативой залога в сумме 104 млн грн.
Также рассматривается вопрос о мерах пресечения в отношении директора и председателя наблюдательного совета генподрядной организации.
На счета всех предприятий, вовлеченных в эту незаконную схему, были наложены аресты.
Дополнение
Ранее сообщалось, что директор коммунального предприятия одержал подозрение по делу о растрате 104 миллионов гривен при строительстве Подольского моста в столице.